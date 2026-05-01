Show de Bely y Beto reúne a más de 20 mil personas en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe celebró el Día del Niño con un evento multitudinario en la Alameda de la ciudad, donde la presentación de “Bely y Beto” reunió a más de 20 mil personas en un ambiente de alegría, música y convivencia. Durante la jornada, niñas, niños y sus familias disfrutaron de un espectáculo lleno de colorido, además de la entrega de regalos, juguetes y bicicletas, lo que generó momentos de sorpresa y emoción entre las y los asistentes.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este tipo de actividades reflejan una administración cercana a la ciudadanía, enfocada en fortalecer la unión familiar y promover entornos positivos para la infancia.

“Ver a miles de familias reunidas nos confirma que vamos por el camino correcto. Seguiremos impulsando espacios de convivencia que fortalezcan a nuestra comunidad”, señaló. Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, subrayó la importancia de generar encuentros que prioricen el bienestar y desarrollo integral de la niñez.

“Hoy celebramos a lo más valioso que tenemos. Es una alegría ver sus sonrisas y compartir con las familias estos momentos que fortalecen el tejido social”, expresó. El evento también contó con la participación de Alex Fernández y Ceci García, conductores de “La Regadera, quienes animaron al público y contribuyeron a crear un ambiente dinámico y familiar desde el escenario. Como parte de las acciones de inclusión, el espectáculo incorporó interpretación en Lengua de Señas Mexicana, permitiendo que personas con discapacidad auditiva pudieran disfrutar plenamente del programa.

La celebración se desarrolló en condiciones de orden y seguridad, gracias a la coordinación entre distintas áreas municipales como el DIF Ramos Arizpe, Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Primarios, Comunas y personal de logística. La jornada dejó una imagen de convivencia masiva y participación familiar, consolidando al evento como una de las celebraciones más significativas para la niñez del municipio.

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