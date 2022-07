‘Sí es posible superar el consumo de drogas’, afirma Carlos Aguirre Valdés

“¿A ti te gustaría vivir con alguien como tú?”, plantea el especialista en temas de prevención de adicciones, Carlos Aguirre Valdés.

En entrevista con VANGUARDIA expone que a miles de personas les disgusta vivir consigo mismos porque no sienten plenitud, seguridad, completitud. Tampoco han llegado a experimentar el amor, la integración, la unidad, la validación.

“El nacimiento de un potencial adicto depende de su estructura emocional y de la situación por la que atraviesa mucho antes de tocar o consumir cualquier sustancia”, señala.

Explica que la drogadicción es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias tóxicas, prohibidas y no prohibidas, porque éstas alteran el funcionamiento del organismo y en muchos casos proporcionan estados de bienestar, tranquilidad y alivio a las personas.

“Las personas llegan a adentrarse en las adicciones por condiciones emocionales no resueltas: manifiestan sentimientos de ira, coraje, resentimiento, frustración, angustia, preocupación, todo esto surge, casi siempre, porque se quedan callados, porque guardan secretos, porque no dicen lo que está mal”, comenta.

Pero los pacientes pueden tener una recuperación efectiva si se les proporciona un acompañamiento adecuado en centros de rehabilitación o grupos de autoayuda, en donde las personas pueden llegar a reconocerse a sí mismas en sentimientos de libertad, amor propio, sin miedo ni culpa, dice el escritor, conferencista y terapeuta.

¿CÓMO ES LA RECUPERACIÓN?

TAL VEZ TE INTERESE: Repunta quinta ola: supera los mil casos en un solo día; se pinta de rojo positividad en Coahuila

Aunque los tratamientos suelen ser acompañados de medicamentos y otras sustancias para superar las adicciones, Carlos Aguirre Valdés recomienda evitar este tipo de tratamientos y que los pacientes recurran a los grupos de autoayuda, y si es el caso, a centros de internamiento regulados que cuenten con programas que coadyuven al desarrollo de un nuevo plan de vida para los adictos.

“Los tratamientos residenciales o de internamiento son eficaces porque ayudan a las familias de los adictos a que ya no sufran más y los adictos ya no están consumiendo drogas, no hay quien les venda, por eso son tan efectivos, porque además les enseñan a llevar un nuevo plan de vida y les ayudan a desintoxicarse y superar su adicción”, comenta Aguirre Valdés.

Sin embargo, los familiares de los pacientes deberán cerciorarse de que los establecimientos cuenten con regulación sanitaria, estén reglamentados, cuenten con un médico especialista y brinden los tratamientos que prometen.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Coahuila, en el estado existen 70 centros de rehabilitación que cuentan con registro y permisos para operar, además de que emplean la Norma Oficial Mexicana 028 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones en el país.