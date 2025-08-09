Monclova se consolida como cierre del Coahuila 1000 Desert Rally 2025

MONCLOVA, COAH.- Con gran entusiasmo, el alcalde Carlos Villarreal recibió a más de 350 competidores del Coahuila 1000 Desert Rally 2025, uno de los eventos todoterreno más importantes del país, que culminó en esta ciudad después de recorrer distintos paisajes emblemáticos del estado.

El rally, promovido por el gobernador Manolo Jiménez y organizado en coordinación con la Canaco Servytur Torreón, reunió a pilotos y equipos en las categorías competitiva y recreativa, quienes durante dos días —del 8 al 9 de agosto— pusieron a prueba sus habilidades en un recorrido que inició en Torreón y concluyó en Monclova.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila amplía red de refugio y apoyo para mujeres con más Puntos Violeta

El evento contó con la presencia de la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, y generó una significativa derrama económica para la región, beneficiando directamente a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios locales.