Monclova se consolida como cierre del Coahuila 1000 Desert Rally 2025

Monclova
/ 9 agosto 2025
    Monclova se consolida como cierre del Coahuila 1000 Desert Rally 2025
    Competidores recorrieron desde Torreón hasta Monclova, disfrutando de la ruta y los paisajes coahuilenses. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Más de 350 competidores finalizaron con éxito la carrera todoterreno que recorrió paisajes únicos de del estado norteño

MONCLOVA, COAH.- Con gran entusiasmo, el alcalde Carlos Villarreal recibió a más de 350 competidores del Coahuila 1000 Desert Rally 2025, uno de los eventos todoterreno más importantes del país, que culminó en esta ciudad después de recorrer distintos paisajes emblemáticos del estado.

El rally, promovido por el gobernador Manolo Jiménez y organizado en coordinación con la Canaco Servytur Torreón, reunió a pilotos y equipos en las categorías competitiva y recreativa, quienes durante dos días —del 8 al 9 de agosto— pusieron a prueba sus habilidades en un recorrido que inició en Torreón y concluyó en Monclova.

El evento contó con la presencia de la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, y generó una significativa derrama económica para la región, beneficiando directamente a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios locales.

$!El rally destaca la seguridad y hospitalidad de Monclova como destino turístico y deportivo.
El rally destaca la seguridad y hospitalidad de Monclova como destino turístico y deportivo. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

En su mensaje, el alcalde Villarreal resaltó la seguridad y hospitalidad de Monclova, destacando que el estado es uno de los más seguros en el norte y en el país, lo que fortalece año con año la confianza de los competidores.

“Los pilotos vienen por los premios, pero también por la experiencia de llegar a un destino que los recibe con orgullo”, afirmó.

La competencia culminó con los participantes de la ruta rally en Pozuelos de Arriba, mientras que los de la ruta turística finalizaron en Castaños.

El alcalde reiteró que la unión entre gobiernos, sector privado y ciudadanía es clave para impulsar actividades que fomentan el desarrollo económico y la identidad regional.

$!El alcalde Carlos Villarreal recibe a los competidores en Monclova, ciudad sede del cierre del rally.
El alcalde Carlos Villarreal recibe a los competidores en Monclova, ciudad sede del cierre del rally. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso para continuar apoyando eventos deportivos y turísticos que fortalezcan la economía y el orgullo de Monclova.

