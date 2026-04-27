Siguen en incremento los fraudes en Coahuila

El informe de incidencia delictiva publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reveló que durante el primer trimestre de 2026, los fraudes siguen al alza. De acuerdo con los registros publicados por el informe de los delitos del fuero común, entre enero y marzo de este año, las autoridades de justicia de Coahuila han registrado el inicio de 670 carpetas de investigación por el delito de fraude en la entidad.

Los datos dicen que en comparación con el primer trimestre de 2025, esta incidencia tuvo un incremento de 21 por ciento, pues durante ese periodo, Coahuila había registrado un total de 550 indagatorias. Estas indagatorias son las que mes tras mes reporta ante el Secretariado, la Fiscalía General del Estado desde todas sus unidades regionales. Un dato importante que se observa en la reciente metodología de los informes del SESNSP, es que mientras se registraron 670 carpetas de investigación, por otro lado, Coahuila reportó un registro de 679 víctimas, por lo que en al menos una indagatoria, el fraude se cometió de forma múltiple. A decir de los informes, al menos en los últimos 5 años, el registro del delito de fraude en 2026 ha tenido su incidencia más alta, pues en el primer trimestre de 2021, fueron registrados 300 delitos de este tipo, luego en 2022 fueron 398; en 2023, 364; en 2024, 623; en 2025, 550 y finalmente la incidencia más alta ha sido en 2026 con las 670 investigaciones.

Los municipios donde más se registraron fraudes en Coahuila, fueron Torreón con 267, Saltillo con 138, Monclova con 73 y Piedras Negras con 40. Aunque la incidencia del primer trimestre sobre el delito de fraude en Coahuila puede resultar alta, en el panorama nacional, la entidad ocupa el lugar número 14 de las entidades con más investigaciones por este delito. Las entidades con más registros son Ciudad de México con 5 mil 402 carpetas, Estado de Médico con 4 mil 552 y Jalisco con 2mil 415. HISTORIAL ◆ 2026 - 670 ◆ 2025 - 550 ◆ 2024 - 623 ◆ 2023 - 364 ◆ 2022 - 398 ◆ 2021 - 300 EN MÉXICO ◆ Ciudad de México - 5,402 ◆ Estado de México - 4,552 ◆ Jalisco - 2,415 ◆ Puebla - 1,527 ◆ Guanajuato - 1441 ◆ Chihuahua - 1,184 ◆ Querétaro - 1,166 ◆ Quintana Roo - 1,150 ◆ Veracruz - 914 ◆ Nuevo León - 778 ◆ Michoacán - 729 ◆ Hidalgo - 719 ◆ San Luis Potosí - 684

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