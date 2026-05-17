Sin cinturón y presuntamente alcoholizado, muere tras volcadura en carretera Monterrey-Saltillo

Un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida durante la madrugada de este domingo, luego de sufrir una aparatosa volcadura sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de la curva de Los Valdés.

El accidente involucró un vehículo sedán marca Seat Ibiza color rojo, con placas del estado de Nuevo León, el cual terminó volcado a un costado de la vía tras el percance.