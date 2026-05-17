Sin cinturón y presuntamente alcoholizado, muere tras volcadura en carretera Monterrey-Saltillo
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La víctima tenía aproximadamente 35 años de edad
Un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida durante la madrugada de este domingo, luego de sufrir una aparatosa volcadura sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de la curva de Los Valdés.
El accidente involucró un vehículo sedán marca Seat Ibiza color rojo, con placas del estado de Nuevo León, el cual terminó volcado a un costado de la vía tras el percance.
Paramédicos y cuerpos de auxilio acudieron al sitio luego de recibir el reporte del accidente; sin embargo, al arribar localizaron al conductor sin signos vitales. De acuerdo con las primeras valoraciones, la víctima aparentemente no portaba el cinturón de seguridad al momento del accidente.
El hombre vestía playera negra y pantalón de mezclilla. En el interior del automóvil fueron encontrados diversos envases de bebidas embriagantes, por lo que las autoridades presumen que el conductor manejaba bajo los influjos del alcohol.
Elementos de seguridad acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes y ordenaba el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para su identificación oficial y la necropsia de ley.