Sin denunciar amenazas del crimen a alcaldes de Coahuila

Contrario al Secretario de Gobierno, Fiscalía asegura que ediles electos no han sido intimidados

Luego de que el secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes reveló que algunos de los alcaldes electos se niegan a incorporarse al Mando Único por supuestas amenazas del crimen organizado, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Marquez, dio a conocer que hasta el momento existan denuncias en la Fiscalía General del Estado sobre amenazas o intentos de extorsión por parte de los municipios.

El titular de la Fiscalía General del Estado señaló que hasta el momento no existen antecedentes de las administraciones actuales por este tema, ni los alcaldes electos han presentado algún tipo de queja que los amedrenta o advierta para que desistan de integrarse al Mando Único.

FIJA SU POSTURA LA

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Por su parte la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Sonia Villarreal, apuntó que sería desatinado por parte de los alcaldes electos anunciar una postura al respecto, toda vez que aún no concluyen las reuniones con la dependencia que ella encabeza para determinar las necesidades de seguridad de cada municipio.

“No he terminado de ir con cada uno de los alcaldes, sí hay muchos dimes y diretes y están dando declaraciones aunque no nos hemos sentado a ver cuál es el diagnóstico real de su municipio.

Dijo la Secretaria que hasta no ver un diagnóstico y sepas los temas de seguridad con los que se enfrenta tu municipio, no vas a poder saber si puedes o no solo”, dijo.

Finalmente agregó qué la dependencia a su cargo tiene conocimiento de un Alcalde electo, que hacía invitación a otros alcaldes para negarse a formar parte del Mando Único, descartando que en ello estuviera involucrado el crimen organizado.

EL ANTECEDENTE

Hace unos días, el secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes Hernández advirtió que los integrantes de la delincuencia organizada no tienen forma alguna de impulsar la designación de mandos policiacos a modo, al revelar que existen indicios de que el crimen organizado estaría amenazando a varios alcaldes electos para evitar ingresar al esquema del Mando Único.

Aunque no se reveló cuales son los ediles que estarían bajo sospecha de amenaza, el funcionario señaló que los controles de seguridad y confianza que se aplican en la entidad para todos los integrantes de las corporaciones policiacas, son de los más estrictos en el país.

Dijo que es imposible que los policías evadan estas pruebas para su contratación en cualquiera de las fuerzas policiacas municipales o del Estado.

Aunque por ahora la mayor parte de los alcaldes electos han anticipado que se sumarán al convenio del Mando Único, con el cual se permite la colaboración del Estado en las labores de seguridad de los municipios, quienes todavía no están convencidos de este esquema, deberían de analizarlo bien.