SIPINNA, el ‘simulador’ de acciones en favor de infancias coahuilenses, Advierten feministas de la Laguna

Por un sexenio, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) Coahuila, reportó acciones en favor de esta población vulnerable que, en los hechos, distaron de la realidad.

Así lo dieron a conocer colectivas feministas y defensores de los derechos de infancias y adolescencias de la región Laguna de Coahuila en el reciente informe “Infancias y Adolescencias de Coahuila: el escenario actual y perspectivas del futuro”, de la autoría de la activista Ariadne Lamont Martínez y Jairo De la Cruz Torres.

La SIPINNA Coahuila es un organismo que, a pesar de estar sectorizado a la antigua Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Social, gozaba de cierta autonomía. Entre sus funciones se encuentra: Formular y proponer al titular de dicha secretaría estatal indicadores para medir los resultados y el impacto en las políticas públicas con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

El informe refiere que, en respuesta a solicitudes de información, el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS) precisó como responsabilidad de SIPINNA Coahuila, la capacitación de escuelas, asociaciones civiles y dependencias.

En una búsqueda de las acciones del sistema, las colectivas encontraron que: “entre el 2017 al 2021, SIPINNA Coahuila realizó solo un taller de forma remota en 2021 con la presencia de Matatena A.C., Fortaleza al Pobre A.C. y La Casa de los Niños A.C., en Saltillo”. Desde el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Coahuila (CRIT Coahuila) se informó que desde el 2015 al 2022, dicha dependencia no ha recibido ninguna capacitación.

La Secretaría de Educación en la entidad (SEDU) reveló a las defensoras de derechos de infancias y adolescencias que había recibido siete capacitaciones por parte de SIPINNA Coahuila del año 2015 al 2021. “Se resalta que la secretaría indicó haber recibido un curso en 2018, cubriendo la totalidad de sus escuelas. Sin embargo, solo recibieron un oficio que contenía una infografía sobre la prohibición del castigo corporal, catalogándolo como -curso-”.

De acuerdo con el informe, la persona funcionaria que recibió la mayoría de los cursos (cinco de siete) fue el coordinador local del Programa Nacional de Convivencia Escolar. “El año pasado, el curso ‘Introducción a ‘Colección Apapachos’’ fue recibido por la titular de la Unidad de Género y Derechos Humanos”.

En cuanto a las capacitaciones a dependencias públicas en torno a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y sobre cualquier mecanismo de capacitación impartido por parte de la SIPINNA Coahuila a secretarías y otros organismos públicos municipales y estatales, se conoció que de los 38 ayuntamientos del estado, 13 afirmaron haber recibido capacitaciones de SIPINNA.

“11 no respondieron; cuatro confirmaron que no han recibido ninguna capacitación; cinco no contaban con la información por cambio de gobierno; dos no cuentan con información o no son la instancia correspondiente y de tres no se encontró ninguna información”.

El informe detalla que la misma SIPINNA Coahuila informó haber impartido diplomados a distancia, sin embargo, estos fueron brindados por la Universidad Campesina Indígena en Red.

Sobre los cursos recibidos por dependencias públicas, SIPINNA refiere el curso “Crianza Positiva” (2020) teniendo como público a 43 padres y madres de familia de la Escuela Justo Sierra en Saltillo y Ramos Arizpe. No hay nada que indique que estas sean personas servidoras públicas.

“Como parte de las respuestas a cursos impartidos, SIPINNA Coahuila refirió haber participado en un panel como especialista en temas de derechos de niñas, niños y adolescentes en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila (2022). Como hecho contradictorio, en el portal gubernamental de noticias se indicó sobre este mismo evento, pero con el detalle de haber sido organizado por la Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Coahuila en la Escuela Normal de Educación Preescolar (Gobierno de Coahuila, 2020)”.

SIPINNA Coahuila indicó capacitar al funcionariado de la Secretaría de Salud, sin embargo, la dicha secretaría negó mediante un memorándum que, del 2015 al 2021, personal a su cargo haya recibido un curso.

El curso “Colección de Apapachos”, SIPINNA Coahuila informó realizarlo en conjunto con Child Fund y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La UNAM respondió: “en realidad el curso se originó en la Clínica de Acción Legal del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de las Facultades de Derecho y Psicología de la Universidad, quienes lo impartieron fueron estudiantes que cumplieron su servicio social o se enlistaron como personas voluntarias y la totalidad del material corrió a cargo de Child Fund”.

SIPINNA reportó, entre el 2018 a 2022, haber desarrollado una investigación, misma que en el detalle resultó ser un Foro de Economía y Turismo.

Este sistema también señala, como estudio o investigación con universidades, el análisis de encuestas realizado con Grupo Académico con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a personas menores de 15 años y sus madres y padres sobre el período de confinamiento por la emergencia sanitaria por COVID-19.

“Cuando se le requirió conocer de estudios e investigaciones, SIPINNA Coahuila envió información de foros y talleres llevados a cabo con temas de justicia y reinserción en adolescentes. De acuerdo a su reglamento, la Secretaría Ejecutiva cuenta con una Coordinación de Investigación y Apoyo Jurídico, por lo que podría realizar investigaciones por sí misma”.

Las colectivas enfocan acciones para solicitarle al Estado Mexicano que active una Alerta por los Derechos de las infancias coahuilenses. Recientemente, VANGUARDIA publicó como a través de los juicios abreviados impuestos por autoridades encargadas de procurar el interés superior de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales no les permite acceder a la justicia.