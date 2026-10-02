Sistema Anticorrupción de Coahuila presenta informe 2025-2026

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    Sistema Anticorrupción de Coahuila presenta informe 2025-2026
    Integrantes del Comité Coordinador durante la presentación del Informe Anual de Avances y Resultados 2025-2026 del Sistema Anticorrupción de Coahuila. OMAR SAUCEDO

La Auditoría Superior del Estado registró una baja en el monto de comprobación de gastos de municipios, de 944.5 a 357.3 millones de pesos entre 2023 y 2024

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción presentó su informe anual de avances y resultados 2025-2026 durante la Décima Sesión Ordinaria, encabezada por representantes de la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y el Tribunal de Disciplina Judicial.

El informe fue presentado por Juan Carlos Guzmán Escobedo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador. En el periodo se implementaron códigos de ética, capacitaciones a funcionarios, mejoras en el manejo de la cuenta pública y convenios interinstitucionales.

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De acuerdo con los datos, la Auditoría Superior del Estado registró una baja en las auditorías a entes públicos. Los municipios pasaron de un monto de comprobación de gastos de 944.5 millones de pesos a 357.3 millones entre 2023 y 2024. Las observaciones por posibles irregularidades pasaron de mil 130 a mil 75.

$!Juan Carlos Guzmán Escobedo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, durante su intervención en la Décima Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción.
Juan Carlos Guzmán Escobedo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, durante su intervención en la Décima Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. OMAR SAUCEDO

Se iniciaron 990 procedimientos administrativos en el año, de los cuales 676 fueron dictaminados como concluidos. Los órganos mantienen 913 expedientes en trámite, que incluyen casos de años anteriores. En el año, fueron sancionados 343 funcionarios públicos.

Entre los convenios, se formalizaron dos acuerdos entre la Fiscalía Anticorrupción y la ASEC para la profesionalización de servidores públicos. También se actualizó la política estatal anticorrupción implementada en 2021, con el objetivo de incorporar cambios legales e institucionales y evitar la duplicidad de funciones.

$!Funcionarios y representantes de instituciones que integran el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Coahuila, durante la presentación del informe anual de avances y resultados.
Funcionarios y representantes de instituciones que integran el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Coahuila, durante la presentación del informe anual de avances y resultados. OMAR SAUCEDO

Además, se realizó la Encuesta Estatal de Mecanismos de Participación Ciudadana, con el objetivo de elaborar un diagnóstico para desarrollar un sitio único donde los ciudadanos consulten las formas de participación.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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