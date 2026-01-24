Socios Coparmex serán observadores electorales en Coahuila

Al igual que en procesos anteriores, Coparmex Coahuila Sureste ha alzado la mano para ser observador electoral durante las elecciones estatales que se celebrarán el 7 de junio de 2026, en las que se renovará el Congreso del Estado.

Su titular, Alfredo López Villarreal, señaló que este año la participación incluirá tanto la difusión de la elección entre sus socios como la observación electoral. Además, adelantó que se establecerán convenios con el Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Nacional Electoral para apoyar la difusión de la jornada electoral.

“Hemos sido, a través de muchos años, participes en ese tema de la observación electoral, pero también en la difusión y en la organización. Vamos a realizar convenios tanto con el Instituto Electoral de Coahuila como el Instituto Nacional Electoral para hacer difusión de la elección de este año”, señaló.

Desde octubre de 2025, el INE lanzó la convocatoria para que ciudadanos interesados puedan participar como observadores electorales. Los interesados pueden registrarse en línea a través de pel2026-observadores.ine.mx hasta el 7 de mayo.

Los observadores electorales tienen como funciones principales supervisar todas las etapas del proceso electoral, desde campañas, votación, conteo y cómputo de resultados, asegurando que se desarrollen conforme a la normativa vigente.

Respecto a los aspirantes a las 16 curules que se elegirán mediante voto, López Villarreal hizo un llamado a evitar campañas anticipadas y señaló que la ciudadanía debe mantenerse atenta a los perfiles de los candidatos, advirtiendo que quienes inicien su promoción de manera prematura quedan ya marcados por la opinión pública y sus iniciativas.