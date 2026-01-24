Socios Coparmex serán observadores electorales en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 24 enero 2026
    Socios Coparmex serán observadores electorales en Coahuila
    Alfredo López Villarreal lanzó un llamado para evitar campañas anticipadas. FOTO: VANGUARDIA

La Confederación participará en la supervisión y difusión del proceso para la renovación del Congreso local

Al igual que en procesos anteriores, Coparmex Coahuila Sureste ha alzado la mano para ser observador electoral durante las elecciones estatales que se celebrarán el 7 de junio de 2026, en las que se renovará el Congreso del Estado.

Su titular, Alfredo López Villarreal, señaló que este año la participación incluirá tanto la difusión de la elección entre sus socios como la observación electoral. Además, adelantó que se establecerán convenios con el Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Nacional Electoral para apoyar la difusión de la jornada electoral.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Rinden homenaje en vida al biólogo Jorge Marroquín en el MUDE

“Hemos sido, a través de muchos años, participes en ese tema de la observación electoral, pero también en la difusión y en la organización. Vamos a realizar convenios tanto con el Instituto Electoral de Coahuila como el Instituto Nacional Electoral para hacer difusión de la elección de este año”, señaló.

Desde octubre de 2025, el INE lanzó la convocatoria para que ciudadanos interesados puedan participar como observadores electorales. Los interesados pueden registrarse en línea a través de pel2026-observadores.ine.mx hasta el 7 de mayo.

Los observadores electorales tienen como funciones principales supervisar todas las etapas del proceso electoral, desde campañas, votación, conteo y cómputo de resultados, asegurando que se desarrollen conforme a la normativa vigente.

Respecto a los aspirantes a las 16 curules que se elegirán mediante voto, López Villarreal hizo un llamado a evitar campañas anticipadas y señaló que la ciudadanía debe mantenerse atenta a los perfiles de los candidatos, advirtiendo que quienes inicien su promoción de manera prematura quedan ya marcados por la opinión pública y sus iniciativas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


INE

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dominio del chino mandarín se posiciona como una ventaja competitiva para profesionistas en Coahuila, particularmente en sectores industriales y de ingeniería con alta demanda de talento especializado.

Chino mandarín abre oportunidades laborales de hasta 80 mil pesos mensuales en Coahuila
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
Destacan que han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas.

Visita de la ONU reaviva denuncias: tortura en detenciones, anexos y protestas, advierten
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
true

CFE: Tarifas eléctricas, ¿es inminente un alza?
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
El gobernador Manolo Jiménez destacó los resultados obtenidos por las tres ciudades de la entidad.

Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad