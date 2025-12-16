Se inscriben 45 ciudadanos para ser observadores electorales

Coahuila
/ 16 diciembre 2025
    Se inscriben 45 ciudadanos para ser observadores electorales
    El instituto informó en sesión ha realizado más de mil actividades de difusión para promover la participación ciudadana. FOTO: REDES SOCIALES

El INE reporta que, con corte al 15 de diciembre, solo dos personas han sido formalmente acreditadas como observadoras electorales en Coahuila, a pesar de las más de mil actividades de difusión realizadas.

En 2026, Coahuila renovará su Congreso Local, y como parte de los preparativos del proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila presentó, hasta el 15 de diciembre, el más reciente informe de la Vocalía de Organización, en el que se reporta la recepción de 45 solicitudes individuales para participar como observadoras y observadores electorales.

Del total de solicitudes recibidas, la participación se mantuvo prácticamente equilibrada por género, con 23 hombres y 22 mujeres. De acuerdo con información del INE Coahuila, 42 solicitudes fueron ingresadas a través del portal de observadoras, mientras que únicamente tres se presentaron de forma presencial en la 08 Junta Distrital Ejecutiva de Saltillo.

Pese al número de solicitudes, el avance en acreditaciones ha sido limitado. Al corte del 15 de diciembre, únicamente se habían acreditado dos personas como observadoras electorales: una en el Distrito 3 y otra en el Distrito 4, ambos con sede en Saltillo. Además, se registraron dos declinaciones, correspondientes a solicitudes de los distritos 2 y 5.

En lo que respecta a la Junta Local, se han recibido 11 solicitudes, todas ingresadas a través del portal público. No obstante, al momento del informe, ninguna de estas personas había acreditado el curso requerido, por lo que no fue posible su acreditación como observadoras electorales.

DIFUSIÓN MASIVA

Durante una sesión ordinaria de la Junta Local, autoridades del INE destacaron los esfuerzos de difusión que se han llevado a cabo para promover la participación ciudadana. Hasta el momento, se han contabilizado 258 acciones de promoción, las cuales han derivado en 1,103 actividades de difusión en distintos espacios.

ELECCIONES

Fue el pasado mes de noviembre que el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila celebró su sesión de instalación, con la que comenzaron oficialmente los trabajos del Proceso Electoral Ordinario 2025-2026.

Debido a que en esta ocasión únicamente se renovará el Congreso Local, se prevé una participación ciudadana menor al 50 por ciento, como ha ocurrido en procesos similares anteriores.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

