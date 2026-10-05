Sorpresa en la Ciudad Deportiva de Saltillo: registran el primer avistamiento de la Gaviota Cola Hendida en eBird

El hallazgo ocurrió durante una jornada de observación organizada con motivo de octubre, mes dedicado a las aves migratorias. Integrantes del museo acudieron al sitio para identificar y registrar las especies presentes, sin anticipar que encontrarían un ejemplar de esta gaviota.

El Museo de las Aves de México documentó en Saltillo un registro que calificó como sobresaliente para la observación de aves en Coahuila: una Gaviota Cola Hendida ( Creagrus furcatus ) fue avistada en el lago de la Ciudad Deportiva y reportada por primera vez para el estado en la plataforma de ciencia ciudadana eBird.

El museo señaló que existe un antecedente relacionado con esta especie en su propia colección. Hace aproximadamente dos décadas, Aldegundo Garza de León, fundador del Museo de las Aves de México, colectó un ejemplar durante abril.

De acuerdo con el Museo de las Aves, el registro constituye el primero reportado en eBird para Coahuila, lo que añade un nuevo dato al conocimiento sobre la presencia y distribución de aves en la entidad.

Ese espécimen se encuentra actualmente en exhibición en la sala 3 del museo, por lo que los visitantes pueden conocer de cerca una especie cuyo avistamiento confirmado continúa siendo poco común en el continente.

La institución destacó precisamente la escasez de registros confirmados de la Gaviota Cola Hendida en América, por lo que consideró relevante la observación realizada en Saltillo.

El nuevo reporte también muestra el valor de las plataformas de ciencia ciudadana para documentar la biodiversidad. Los registros de observadores permiten reunir información sobre las especies que atraviesan distintas regiones y ayudan a ampliar el conocimiento sobre sus desplazamientos y presencia.

INVITAN A OBSERVAR AVES

A partir de este hallazgo, el Museo de las Aves invitó a la población a prestar atención a las especies que pueden encontrarse en espacios cotidianos, desde jardines y patios hasta parques y otros sitios urbanos.

La recomendación incluye realizar observaciones tanto durante el día como por la noche, debido a que las aves migratorias continúan desplazándose por los cielos de México durante esta temporada.

El museo llamó a conocer las especies para favorecer su valoración y conservación, y recordó que la observación de aves puede realizarse incluso desde casa.

El avistamiento de la Gaviota Cola Hendida en Ciudad Deportiva se suma así a los registros que permiten conocer mejor la diversidad de aves que puede encontrarse en Saltillo y Coahuila.