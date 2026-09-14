Suben de 33 a 37 las muertes por rickettsia en Coahuila; suman 51 casos

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    Suben de 33 a 37 las muertes por rickettsia en Coahuila; suman 51 casos
    La rickettsiosis puede iniciar con fiebre alta, dolor de cabeza y malestar general, síntomas que pueden confundirse con otros padecimientos. IA

Coahuila acumula 51 casos de rickettsiosis y 37 defunciones en 2026; Salud atribuye la alta letalidad a la detección tardía y refuerza la capacitación médica y las acciones contra las garrapatas

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que la entidad acumula 51 casos de rickettsiosis en lo que va de 2026, de los cuales 37 han derivado en defunciones, cifra que representa una tasa de letalidad superior al 75 por ciento.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre, atribuyó la elevada mortalidad principalmente a la detección tardía de la enfermedad, debido a que sus primeros síntomas pueden confundirse con otros padecimientos y, cuando los pacientes llegan a los hospitales, presentan un estado de salud severamente deteriorado.

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“Ese es el problema, que no se detecta a tiempo; se confunde mucho con otras enfermedades. Ya cuando llegan al hospital, llegan en un estado muy deteriorado, que es muy difícil salvarlos”, señaló.

CAPACITAN A MÉDICOS PARA DETECTAR CASOS

Ante este panorama, la Secretaría de Salud puso en marcha una estrategia de capacitación dirigida a personal médico del sector público y privado, con el objetivo de mejorar la identificación oportuna de los casos y evitar que los pacientes lleguen a las unidades hospitalarias en etapas avanzadas.

Las sesiones son impartidas por un especialista en epidemiología proveniente de la Ciudad de México y se han extendido a diferentes municipios de Coahuila.

En Torreón fueron capacitados alrededor de 300 médicos, mientras que las jornadas también se llevaron a cabo en municipios como Monclova y Piedras Negras.

El funcionario explicó que los casos y defunciones se encuentran distribuidos en distintas regiones del estado, aunque se han identificado zonas con mayor concentración, particularmente en Torreón, donde se reforzaron las labores de fumigación y refumigación.

En Monclova, por su parte, las autoridades sanitarias intervienen en 18 colonias consideradas prioritarias, mediante acciones que incluyen fumigación, desparasitación y vacunación, en coordinación con la jurisdicción sanitaria correspondiente.

REFUERZAN PREVENCIÓN EN HOGARES

Ante el riesgo de exposición a las garrapatas, la Secretaría de Salud exhortó a la población a mantener condiciones adecuadas de higiene dentro y alrededor de las viviendas, así como a revisar de manera frecuente a las mascotas.

Aguirre recomendó llevar perros y gatos al veterinario para mantenerlos desparasitados y con sus vacunas al día, además de revisar periódicamente su pelaje y los espacios donde permanecen.

Las autoridades han insistido en la importancia de evitar la presencia de garrapatas en los hogares, debido a que estos parásitos pueden adherirse a las personas y transmitir bacterias causantes de enfermedades como la rickettsiosis.

ATENCIÓN A LOS SÍNTOMAS

La rickettsiosis puede comenzar con síntomas que fácilmente pueden confundirse con los de otras enfermedades. Entre las primeras manifestaciones se encuentra fiebre alta de aparición repentina, acompañada de un fuerte dolor de cabeza y un marcado malestar general.

También pueden presentarse dolores musculares y articulares, escalofríos, debilidad, cansancio intenso, náuseas y vómito. En algunos casos aparecen molestias gastrointestinales, pérdida del apetito y dolor abdominal.

Uno de los signos que puede aparecer conforme avanza la enfermedad es el sarpullido o erupción cutánea, que puede manifestarse como manchas rojizas o violáceas en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, su aparición no necesariamente ocurre en las primeras etapas, por lo que su ausencia no descarta la enfermedad.

Cuando la infección no recibe tratamiento oportuno, puede evolucionar rápidamente y provocar complicaciones graves. Entre ellas se encuentran alteraciones neurológicas, respiratorias, renales o cardiovasculares, además de daño en distintos órganos.

Por ello, ante fiebre elevada de aparición súbita, especialmente cuando existe antecedente de contacto con garrapatas o exposición a mascotas infestadas, las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica de inmediato y evitar la automedicación.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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