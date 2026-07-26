Sufre 58% de coahuilenses discriminación en el último año: Inegi

Con este resultado, Coahuila se ubicó en el octavo lugar nacional con el porcentaje más alto de personas que reportaron haber sido discriminadas en el último año, además de superar en 2.5 puntos porcentuales la media nacional, que fue de 56.1 por ciento.

El 58.6 por ciento de la población de Coahuila, casi seis de cada 10 personas mayores de 18 años, sufrió algún acto de discriminación durante los últimos 12 meses, lo que coloca a la entidad entre las de mayor incidencia en el país, reveló la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la encuesta, únicamente Morelos (66.8 por ciento), Aguascalientes (66.3), Tlaxcala (62.4), Colima (61.4), Yucatán (60.3), Quintana Roo (59.8) y Jalisco (59.0) registraron porcentajes superiores, mientras que Coahuila comparte la octava posición con el Estado de México, ambos con 58.6 por ciento.

La ENBIARE señala que la discriminación no solo afecta a la población LGBTTTIQA+, sino que también se presenta por motivos como la edad, el género, el color de piel, los rasgos físicos, la condición socioeconómica, la discapacidad y otras características personales o sociales.

En contraste con este panorama reciente, la encuesta muestra que 30 por ciento de la población coahuilense ha sido discriminada al menos una vez a lo largo de su vida, proporción equivalente a tres de cada 10 personas. Este indicador se encuentra 3.1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, que es de 33.1 por ciento, y ubica a Coahuila como la novena entidad con el menor porcentaje de personas que han enfrentado este tipo de experiencias a lo largo de su vida.

Sin embargo, los datos también evidencian un aumento respecto a la edición anterior de la ENBIARE. En 2021, el 18.5 por ciento de la población reportó haber sufrido discriminación durante los 12 meses previos, mientras que el porcentaje de quienes afirmaron haber sido discriminados alguna vez en su vida era de 28.8 por ciento, cifras que en la medición más reciente aumentaron a 58.6 y 30 por ciento, respectivamente.