Sufre 58% de coahuilenses discriminación en el último año: Inegi

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    Sufre 58% de coahuilenses discriminación en el último año: Inegi
    Además del género, hay casos de discriminación por edad, color de piel, rasgos físicos, la condición socioeconómica, entre otros motivos. UNSPLASH
Armando Ríos
por Armando Ríos

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Revela Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado que Coahuila es el octavo estado con mayor incidencia del País

El 58.6 por ciento de la población de Coahuila, casi seis de cada 10 personas mayores de 18 años, sufrió algún acto de discriminación durante los últimos 12 meses, lo que coloca a la entidad entre las de mayor incidencia en el país, reveló la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con este resultado, Coahuila se ubicó en el octavo lugar nacional con el porcentaje más alto de personas que reportaron haber sido discriminadas en el último año, además de superar en 2.5 puntos porcentuales la media nacional, que fue de 56.1 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-preve-reactivar-la-exportacion-de-ganado-a-estados-unidos-en-noviembre-vemos-luz-al-final-del-tunel-CG22420662

De acuerdo con la encuesta, únicamente Morelos (66.8 por ciento), Aguascalientes (66.3), Tlaxcala (62.4), Colima (61.4), Yucatán (60.3), Quintana Roo (59.8) y Jalisco (59.0) registraron porcentajes superiores, mientras que Coahuila comparte la octava posición con el Estado de México, ambos con 58.6 por ciento.

La ENBIARE señala que la discriminación no solo afecta a la población LGBTTTIQA+, sino que también se presenta por motivos como la edad, el género, el color de piel, los rasgos físicos, la condición socioeconómica, la discapacidad y otras características personales o sociales.

En contraste con este panorama reciente, la encuesta muestra que 30 por ciento de la población coahuilense ha sido discriminada al menos una vez a lo largo de su vida, proporción equivalente a tres de cada 10 personas. Este indicador se encuentra 3.1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, que es de 33.1 por ciento, y ubica a Coahuila como la novena entidad con el menor porcentaje de personas que han enfrentado este tipo de experiencias a lo largo de su vida.

Sin embargo, los datos también evidencian un aumento respecto a la edición anterior de la ENBIARE. En 2021, el 18.5 por ciento de la población reportó haber sufrido discriminación durante los 12 meses previos, mientras que el porcentaje de quienes afirmaron haber sido discriminados alguna vez en su vida era de 28.8 por ciento, cifras que en la medición más reciente aumentaron a 58.6 y 30 por ciento, respectivamente.

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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