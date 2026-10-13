Suma la Región Centro-Desierto 31 suicidios en lo que va del año

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Suma la Región Centro-Desierto 31 suicidios en lo que va del año
    Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía, informó que cada fallecimiento es investigado mediante las diligencias correspondientes. LIDIET MEXICANO

Al menos tres personas murieron por suicidio durante los últimos días en municipios de la región

MONCLOVA, COAH.- Al menos tres personas murieron por suicidio durante los últimos días en municipios de la Región Centro-Desierto de Coahuila, con lo que la cifra de casos llegó a 31 en lo que va de 2026.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado, informó que cada uno de estos casos es atendido mediante las diligencias correspondientes, con el propósito de esclarecer las circunstancias de los fallecimientos y determinar si existe algún delito.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-la-comunidad-el-antidoto-gratuito-contra-el-suicidio-afirma-experto-canadiense-ED24056389

Explicó que, ante cualquier muerte violenta, la Fiscalía inicia una carpeta de investigación y da seguimiento al caso hasta reunir los elementos necesarios para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Lazo Chapa indicó que las investigaciones se desarrollan conforme a las instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez, quien ha establecido que todos los asuntos reciban seguimiento hasta su conclusión.

Agregó que, una vez que se cuenta con los resultados periciales y demás elementos de prueba, la autoridad ministerial determina si el fallecimiento no constituye un delito o si existen indicios de la posible intervención de otra persona.

Entre los casos recientes se encuentra el de un joven de 22 años localizado sin vida en un arroyo de la colonia 10 de Mayo, en Frontera. El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia durante la madrugada del martes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/suicidio-de-menores-de-edad-en-coahuila-crecen-casos-en-5-anos-DP24094124

También se reportó el fallecimiento de Yaneth Anahí, conocida como “La China”, de 24 años, quien murió el día de su cumpleaños, después de reunirse con su familia, según la información proporcionada.

Ambos casos han generado consternación entre habitantes de la región, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Suicidio

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Milagros sociales

Milagros sociales
true

Recicla Morena a perdedores ante falta de nuevos cuadros en Coahuila
true

POLITICÓN: AHMSA: ¿ahora qué anunciará el síndico de la Quiebra?
Del 15 al 18 de octubre, Saltillo será sede de la séptima edición de Rodeo Saltillo, encuentro que reunirá competencias de rodeo y actividades ganaderas.

Estima OCV derrama económica de 70 millones y 80% de ocupación hotelera en Saltillo
Los inconformes denunciaron falta de medicamentos, material de curación e insumos para atender a los derechohabientes.

‘No nos vamos hasta tener solución’: trabajadores del IMSS cierran V. Carranza en Saltillo; piden mejora salarial e insumos
Camilo Vargas llegó a 21 penales atajados el pasado sábado tras detenerle un disparo a Ángel Sepúlveda en el Clásico Tapatío.

Camilo Vargas va por el trono: está a tres penales atajados del récord histórico de la Liga MX
El objetivo cobra relevancia ante la expansión de sistemas de IA que procesan, reproducen y ofrecen información a partir de contenidos periodísticos.

Medios de Latinoamérica se integran a una coalición global para defender los contenidos periodísticos ante la IA
La advertencia se produjo en medio de una creciente tensión entre Rusia y las naciones occidentales tras una serie de incursiones con drones y presuntas operaciones de sabotaje que los países europeos han vinculado a Moscú.

La OTAN advierte a Rusia: ‘Destrozaremos’ sus fuerzas y destruiremos ‘todo y absolutamente todo’ si atacan