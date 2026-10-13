Suma la Región Centro-Desierto 31 suicidios en lo que va del año

MONCLOVA, COAH.- Al menos tres personas murieron por suicidio durante los últimos días en municipios de la Región Centro-Desierto de Coahuila , con lo que la cifra de casos llegó a 31 en lo que va de 2026.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado, informó que cada uno de estos casos es atendido mediante las diligencias correspondientes, con el propósito de esclarecer las circunstancias de los fallecimientos y determinar si existe algún delito.

Explicó que, ante cualquier muerte violenta, la Fiscalía inicia una carpeta de investigación y da seguimiento al caso hasta reunir los elementos necesarios para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Lazo Chapa indicó que las investigaciones se desarrollan conforme a las instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez, quien ha establecido que todos los asuntos reciban seguimiento hasta su conclusión.

Agregó que, una vez que se cuenta con los resultados periciales y demás elementos de prueba, la autoridad ministerial determina si el fallecimiento no constituye un delito o si existen indicios de la posible intervención de otra persona.

Entre los casos recientes se encuentra el de un joven de 22 años localizado sin vida en un arroyo de la colonia 10 de Mayo, en Frontera. El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia durante la madrugada del martes.