Suma Ramos Arizpe más de 200 kilos de pilas usadas recolectadas

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    Suma Ramos Arizpe más de 200 kilos de pilas usadas recolectadas
    Recopilas busca evitar que las pilas usadas sean mezcladas con la basura convencional. CORTESÍA

El programa es implementado por la Dirección de Ecología municipal en colaboración con la empresa CIMARI

RAMOS ARIZPE, COAH.- Más de 200 kilogramos de pilas usadas han sido recolectados en Ramos Arizpe mediante el programa Recopilas, implementado por el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Ecología, en colaboración con Tecnología Ambiental Especializada, S.A. de C.V. (CIMARI).

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el programa permite a la población depositar las pilas que concluyeron su vida útil en contenedores específicos, con el objetivo de evitar que sean mezcladas con la basura convencional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acciones-de-limpieza-en-ramos-arizpe-son-permanentes-servicios-primarios-BM23588867

Actualmente, Recopilas cuenta con 16 contenedores distribuidos en distintos puntos del municipio, entre ellos el lobby de la Presidencia Municipal, DIF Ramos Arizpe, instituciones educativas y empresas privadas.

$!Actualmente existen 16 contenedores distribuidos en distintos puntos del municipio.
Actualmente existen 16 contenedores distribuidos en distintos puntos del municipio. CORTESÍA

Entre los sitios participantes se encuentran la Escuela Secundaria Técnica No. 82 “Hipólito Charles”, Macimex, DIF Ramos Arizpe, Colegio de Bachilleres de Ramos Arizpe, Cobac, Cecytec, Cetis 60, Instituto La Misión y diversas secundarias.

De acuerdo con el Municipio, separar las pilas de los residuos comunes permite canalizarlas para un manejo adecuado y reducir el riesgo de que sus componentes sean liberados al ambiente, particularmente en el suelo y el agua.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/deciden-ejidatarios-obras-prioritarias-para-sus-comunidades-en-ramos-arizpe-AH23602714

Con el programa, las autoridades municipales buscan ampliar la separación y disposición diferenciada de este tipo de residuos mediante la participación de instituciones educativas, empresas y ciudadanía.

“Cuidar el medio ambiente comienza con acciones sencillas desde nuestras casas, escuelas y centros de trabajo. Con Recopilas estamos dando a las familias una alternativa para disponer correctamente de las pilas que ya no utilizan y, al mismo tiempo, fomentamos una cultura de mayor responsabilidad ambiental”, señaló Gutiérrez Merino.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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