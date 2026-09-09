Suma Ramos Arizpe mil 600 viviendas beneficiadas con ‘Enchúlame la Casa’

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante los primeros ocho meses de 2026, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe ha mejorado la imagen de mil 600 viviendas de siete colonias mediante el programa “Enchúlame la Casa”, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino al poner en marcha una nueva etapa de la estrategia en Analco II. Las acciones, enfocadas en la aplicación de pintura en las fachadas, han llegado a Valle Poniente, El Mirador, El Mirador II, Elsa Hernández, Analco I, Jardines de Analco y Parajes de los Pinos.

A este alcance se sumarán aproximadamente 484 viviendas de Analco II, donde los trabajos beneficiarán a familias de 12 calles del sector: Tepopan, Cosala, Huejotitlan, Tavala, Tamazula, Guasimas, Tlahualillo, Cuaname, Mexcatitan, Macutitlan, Guazapares y Guachochic. Gutiérrez Merino destacó que los principales programas de su administración cuentan con la coordinación y respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. “Tenemos en el gobernador Manolo Jiménez a un gran aliado de Ramos Arizpe. Lo vemos en Desarrollo Social y también en los proyectos que estamos impulsando en seguridad, educación y generación de empleo. Cuando Estado y Municipio trabajamos hacia el mismo objetivo podemos multiplicar los resultados y hacer que los beneficios lleguen a más familias”, afirmó.

El alcalde señaló que el objetivo del programa va más allá de mejorar la apariencia de las viviendas, pues busca fortalecer el sentido de pertenencia y promover la participación de las familias en el cuidado de su entorno. “Cuando una familia ve diferente su casa, su calle y toda su colonia, también cambia la manera en que se relaciona con su entorno. Queremos colonias que sus habitantes sientan suyas, de las que estén orgullosos y que los motiven a conservarlas, recorrerlas y disfrutarlas. Ese sentido de pertenencia también ayuda a construir comunidad”, expresó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social Municipal, José Humberto García Zertuche, explicó que el crecimiento de “Enchúlame la Casa” ha permitido intervenir distintos sectores de Ramos Arizpe durante el presente año. En el arranque de esta etapa participaron Rudy Nieto Velázquez, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Social; Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora; Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora; y Carlos Alberto Rodríguez Alcantar, director de Comunas.