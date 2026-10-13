Durante aniversario del IMARC, Ramos Arizpe destaca apoyos educativos y transporte gratuito

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene programas de transporte gratuito, inversión en infraestructura escolar y apoyos directos a planteles educativos, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación y ampliar las oportunidades de desarrollo académico y profesional de los jóvenes. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró que la educación es una de las prioridades de su administración durante la celebración del tercer aniversario del Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde destacó la importancia de mantener la coordinación con las instituciones educativas.

Entre las acciones municipales se encuentra la Ruta Estudiantil Gratuita, que registra más de 60 mil traslados mensuales y brinda servicio a estudiantes y población en general. El programa busca facilitar los desplazamientos diarios hacia preparatorias, instituciones de educación media superior y universidades, además de reducir los gastos de transporte de las familias. A este esquema se suma el programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, mediante el cual el Ayuntamiento destina recursos para atender las necesidades de los planteles, de acuerdo con las prioridades establecidas por sus propias comunidades escolares. Las acciones también contemplan la rehabilitación y el equipamiento de espacios educativos, así como apoyos para mejorar las instalaciones y las condiciones en las que se desarrollan las actividades académicas. Gutiérrez Merino señaló que el crecimiento industrial y económico de Ramos Arizpe plantea la necesidad de continuar preparando a las nuevas generaciones, mediante herramientas, infraestructura y oportunidades que contribuyan a su formación.

Durante el aniversario del IMARC, el rector de la UAdeC, Jesús Octavio Pimentel Martínez, reconoció la colaboración del Gobierno Municipal con la institución, particularmente en los esfuerzos para contar con espacios adecuados para las actividades académicas, deportivas y culturales de la comunidad universitaria. Por su parte, el director del instituto, Omar Torres Vázquez, agradeció el respaldo del Ayuntamiento para la realización de actividades académicas y culturales, además de reconocer a las personas que han contribuido al desarrollo del plantel.

La conmemoración reunió a autoridades universitarias, docentes, estudiantes y representantes de distintas generaciones, quienes recordaron la evolución de la institución, que durante aproximadamente dos décadas operó como una extensión educativa antes de adquirir, hace tres años, identidad propia como unidad académica de la UAdeC. Con estos programas y la colaboración entre autoridades municipales y universitarias, Ramos Arizpe busca atender las necesidades de los centros educativos y facilitar que más jóvenes continúen su preparación académica.