Durante aniversario del IMARC, Ramos Arizpe destaca apoyos educativos y transporte gratuito

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Durante aniversario del IMARC, Ramos Arizpe destaca apoyos educativos y transporte gratuito
    El programa “En Tu Escuela Tú Eliges” destina recursos municipales para atender las necesidades de los planteles educativos. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la educación es una de las prioridades de su administración

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene programas de transporte gratuito, inversión en infraestructura escolar y apoyos directos a planteles educativos, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación y ampliar las oportunidades de desarrollo académico y profesional de los jóvenes.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró que la educación es una de las prioridades de su administración durante la celebración del tercer aniversario del Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde destacó la importancia de mantener la coordinación con las instituciones educativas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/gestiona-ramos-arizpe-mejoras-al-cauce-del-arroyo-la-encantada-ante-riesgos-en-analco-PP24092951

Entre las acciones municipales se encuentra la Ruta Estudiantil Gratuita, que registra más de 60 mil traslados mensuales y brinda servicio a estudiantes y población en general. El programa busca facilitar los desplazamientos diarios hacia preparatorias, instituciones de educación media superior y universidades, además de reducir los gastos de transporte de las familias.

A este esquema se suma el programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, mediante el cual el Ayuntamiento destina recursos para atender las necesidades de los planteles, de acuerdo con las prioridades establecidas por sus propias comunidades escolares.

Las acciones también contemplan la rehabilitación y el equipamiento de espacios educativos, así como apoyos para mejorar las instalaciones y las condiciones en las que se desarrollan las actividades académicas.

Gutiérrez Merino señaló que el crecimiento industrial y económico de Ramos Arizpe plantea la necesidad de continuar preparando a las nuevas generaciones, mediante herramientas, infraestructura y oportunidades que contribuyan a su formación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aprueba-cabildo-de-ramos-arizpe-ingresos-por-874-mdp-para-2027-LO24089057

Durante el aniversario del IMARC, el rector de la UAdeC, Jesús Octavio Pimentel Martínez, reconoció la colaboración del Gobierno Municipal con la institución, particularmente en los esfuerzos para contar con espacios adecuados para las actividades académicas, deportivas y culturales de la comunidad universitaria.

Por su parte, el director del instituto, Omar Torres Vázquez, agradeció el respaldo del Ayuntamiento para la realización de actividades académicas y culturales, además de reconocer a las personas que han contribuido al desarrollo del plantel.

$!El rector Octavio Pimentel (derecha) agradeció el trabajo coordinado de la UAdeC con el Municipio.
El rector Octavio Pimentel (derecha) agradeció el trabajo coordinado de la UAdeC con el Municipio.

La conmemoración reunió a autoridades universitarias, docentes, estudiantes y representantes de distintas generaciones, quienes recordaron la evolución de la institución, que durante aproximadamente dos décadas operó como una extensión educativa antes de adquirir, hace tres años, identidad propia como unidad académica de la UAdeC.

Con estos programas y la colaboración entre autoridades municipales y universitarias, Ramos Arizpe busca atender las necesidades de los centros educativos y facilitar que más jóvenes continúen su preparación académica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Octavio Pimentel Martínez
Tomas Gutiérrez Merino

Organizaciones


UAdeC

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Milagros sociales

Milagros sociales
true

Recicla Morena a perdedores ante falta de nuevos cuadros en Coahuila
true

POLITICÓN: AHMSA: ¿ahora qué anunciará el síndico de la Quiebra?
Del 15 al 18 de octubre, Saltillo será sede de la séptima edición de Rodeo Saltillo, encuentro que reunirá competencias de rodeo y actividades ganaderas.

Estima OCV derrama económica de 70 millones y 80% de ocupación hotelera en Saltillo
Los inconformes denunciaron falta de medicamentos, material de curación e insumos para atender a los derechohabientes.

‘No nos vamos hasta tener solución’: trabajadores del IMSS cierran V. Carranza en Saltillo; piden mejora salarial e insumos
Camilo Vargas llegó a 21 penales atajados el pasado sábado tras detenerle un disparo a Ángel Sepúlveda en el Clásico Tapatío.

Camilo Vargas va por el trono: está a tres penales atajados del récord histórico de la Liga MX
El objetivo cobra relevancia ante la expansión de sistemas de IA que procesan, reproducen y ofrecen información a partir de contenidos periodísticos.

Medios de Latinoamérica se integran a una coalición global para defender los contenidos periodísticos ante la IA
La advertencia se produjo en medio de una creciente tensión entre Rusia y las naciones occidentales tras una serie de incursiones con drones y presuntas operaciones de sabotaje que los países europeos han vinculado a Moscú.

La OTAN advierte a Rusia: ‘Destrozaremos’ sus fuerzas y destruiremos ‘todo y absolutamente todo’ si atacan