Supera Ramos Arizpe meta de predial con 240 mdp y mantiene estímulo de ‘recargos a peso’

El tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, informó que continuará vigente el programa de cobro de recargos a un peso, una medida aprobada por el Cabildo con el objetivo de apoyar la economía familiar y motivar el cumplimiento de los contribuyentes.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Municipio de Ramos Arizpe superó la meta proyectada de recaudación del impuesto predial al alcanzar los 240 millones de pesos en lo que va del año, impulsado por la respuesta ciudadana y los esquemas de estímulos fiscales dictaminados por las autoridades locales.

“Así es, es un proceso que se lleva año tras año, autorizado por el Cabildo, donde los recargos son a un peso. Esto es para motivar a la ciudadanía, a la cual estamos muy agradecidos, debido a que gracias a la participación hemos tenido una buena recaudación de predial”, declaró el funcionario.

Solís Rodríguez destacó un incremento notable en el uso de las plataformas digitales para el cumplimiento de esta obligación, registrando un crecimiento del 100 por ciento en el pago en línea en comparación con el ejercicio del año anterior.

“Vemos mucha participación los fines de semana; el lunes amanecemos con muchos movimientos del pago en línea, y eso es algo muy importante porque la gente de Ramos Arizpe es gente trabajadora que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no tiene chance de ir a la Presidencia Municipal”, detalló.

Para quienes prefieren el trámite presencial o requieren asistencia directa, el tesorero recordó que las cajas de la Presidencia Municipal operan de lunes a viernes, en un horario continuo de 8:00 a 16:00 horas, garantizando atención a adultos mayores y público general.

En materia de fiscalización y transparencia, el funcionario señaló que los informes trimestrales de la cuenta pública han sido presentados en tiempo y forma ante el Cabildo, contando con la aprobación de los ediles en seguimiento a las directrices de la administración municipal.