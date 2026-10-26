Superan 24 mil coahuilenses el rezago educativo en 2026

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Coahuila
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    Superan 24 mil coahuilenses el rezago educativo en 2026
    Más de 24 mil jóvenes y adultos han avanzado en sus estudios de Primaria o Secundaria en Coahuila durante 2026. CORTESÍA

El IEEA reporta avances en alfabetización y certificación básica; la meta anual contempla a más de 25 mil personas

Más de 24 mil jóvenes y adultos han iniciado o concluido sus estudios de Primaria o Secundaria durante 2026 en Coahuila, como parte de las acciones para reducir el rezago educativo, informó Jaime Bueno Zertuche, director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).

El funcionario señaló que la meta para este año es que 25 mil 382 coahuilenses avancen en su formación académica, por lo que el Instituto busca mantener el ritmo de atención para alcanzar el objetivo antes de que concluya el año.

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Destacó que Coahuila registra uno de los índices de analfabetismo más bajos del País, con 1.3 por ciento de su población que no sabe leer ni escribir, frente a una media nacional superior a 3.7 por ciento.

JÓVENES Y ADULTOS RETOMAN SUS ESTUDIOS

Bueno Zertuche indicó que la entidad ocupa el primer lugar nacional en menor rezago educativo en el nivel de Primaria entre personas mayores de 15 años, además de ubicarse entre los 10 estados con mejores resultados en Secundaria.

Sin embargo, reconoció que los niveles de Educación Media Superior y Superior representan áreas de oportunidad para ampliar la continuidad académica de la población.

En cuanto al desempeño institucional, explicó que durante 2026 el IEEA de Coahuila se ubicó en el segundo y tercer lugar del modelo de evaluación de desempeño y calidad del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

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El director subrayó que la edad no es una limitante para incorporarse a los programas educativos. Aunque el INEA surgió hace 45 años con el propósito de atender principalmente a personas adultas, actualmente también ofrece alternativas para jóvenes mayores de 15 años que no han concluido su educación Básica.

“Tenemos realidades muy distintas, tenemos abuelitos acompañados por los nietos, por los hijos, haciendo su certificado, también tenemos jóvenes, que por una o por otra razón tuvieron que empezar a trabajar y demás, que ya en la planta les están pidiendo su certificado y bueno, empiezan a estudiar con nosotros”, explicó.

El funcionario destacó que estas opciones permiten a personas de distintas edades retomar sus estudios y obtener documentos que acrediten su preparación académica, ya sea para continuar con su formación o cumplir requisitos laborales.

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