Supervisa alcaldesa de Arteaga obras de pavimentación en Los Lirios

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    Supervisa alcaldesa de Arteaga obras de pavimentación en Los Lirios
    Los trabajos atienden demandas prioritarias de infraestructura vial planteadas por los habitantes. MANUEL RODRÍGUEZ

Con una inversión de 3.3 millones de pesos, el proyecto busca resolver problemas de vialidad en beneficio de las familias de la comunidad

La alcaldesa de Arteaga encabezó un recorrido de supervisión por los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico que se realizan en el ejido Los Lirios, donde se atienden demandas prioritarias de infraestructura vial.

Las obras comprenden la intervención de dos calles de esta localidad. El proyecto inició el pasado 17 de agosto y cuenta con una inversión global de 3.3 millones de pesos.

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Durante la visita a la zona de trabajos, la edil destacó la importancia de mantener un contacto directo con la ciudadanía para supervisar el avance físico de las obras y los compromisos adquiridos con las comunidades rurales del municipio.

“El día de hoy estamos aquí con los vecinos, haciendo supervisión de obra de la pavimentación de dos calles que han sido muy solicitadas por la comunidad. Con esta obra vamos a dar solución a problemas de vialidad y, con ello, cumplimos un compromiso con las familias de Los Lirios”, señaló.

$!La obra cuenta con una inversión global de 3.3 millones de pesos.
La obra cuenta con una inversión global de 3.3 millones de pesos. MANUEL RODRÍGUEZ

La munícipe refirió que estas acciones forman parte de la línea de trabajo de la Administración Municipal “Arteaga Somos Todos”, orientada a fortalecer la infraestructura en los sectores que presentan mayores necesidades.

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Asimismo, resaltó la importancia del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para impulsar proyectos de infraestructura pública en las distintas localidades del municipio.

Los trabajos continuarán durante los próximos días con el propósito de concluir la pavimentación conforme a los plazos previstos y entregar formalmente la obra vial a los habitantes del ejido Los Lirios.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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