Suspenden proceso para elegir rector de la Narro; piden aclarar selección de candidatos

A través de un comunicado difundido por canales oficiales, Flores Olivas informó que la decisión se tomó luego de la sesión del Colegio Electoral del lunes 12 de octubre, donde se presentó para su aprobación la terna propuesta por el Consejo Directivo, que incluía a los aspirantes Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos.

El proceso de elección de rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) fue suspendido temporalmente este martes, según informó el rector Alberto Flores Olivas, quien también preside el Colegio Electoral, con el propósito de solicitar información sobre la metodología empleada para integrar la terna de candidatos.

De acuerdo con el rector, durante la sesión, el 35 por ciento de los consejeros universitarios solicitó mayor información y aclaraciones sobre el proceso de selección. Además, señaló que 22 integrantes de la comunidad universitaria participaron en las manifestaciones de inconformidad, de los cuales 17 expresaron su desacuerdo ante la falta de información y claridad en la integración de la terna.

Las inconformidades también se habían manifestado desde el viernes anterior en redes sociales, donde docentes, estudiantes y exalumnos cuestionaron la selección de los perfiles, luego de que se difundieran los nombres de los aspirantes.

Ante estas solicitudes, Flores Olivas indicó que envió un oficio al Consejo Directivo para requerir información sobre la metodología utilizada en la selección de los candidatos, con el fin de contar con los elementos necesarios para reanudar el proceso en el menor tiempo posible.