Suspenden proceso para elegir rector de la Narro; piden aclarar selección de candidatos

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    Suspenden proceso para elegir rector de la Narro; piden aclarar selección de candidatos
    Docentes, estudiantes y exalumnos manifestaron inconformidad por la falta de información sobre la selección de los candidatos. ARCHIVO
Katya González
por Katya González

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La suspensión se determinó ante las solicitudes de consejeros y miembros de la comunidad universitaria de transparencia en la metodología utilizada en la selección de la terna de candidatos

El proceso de elección de rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) fue suspendido temporalmente este martes, según informó el rector Alberto Flores Olivas, quien también preside el Colegio Electoral, con el propósito de solicitar información sobre la metodología empleada para integrar la terna de candidatos.

A través de un comunicado difundido por canales oficiales, Flores Olivas informó que la decisión se tomó luego de la sesión del Colegio Electoral del lunes 12 de octubre, donde se presentó para su aprobación la terna propuesta por el Consejo Directivo, que incluía a los aspirantes Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos.

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$!Alberto Flores Olivas informó sobre la suspensión temporal del proceso de elección de rector de la UAAAN.
Alberto Flores Olivas informó sobre la suspensión temporal del proceso de elección de rector de la UAAAN. ARCHIVO

De acuerdo con el rector, durante la sesión, el 35 por ciento de los consejeros universitarios solicitó mayor información y aclaraciones sobre el proceso de selección. Además, señaló que 22 integrantes de la comunidad universitaria participaron en las manifestaciones de inconformidad, de los cuales 17 expresaron su desacuerdo ante la falta de información y claridad en la integración de la terna.

Las inconformidades también se habían manifestado desde el viernes anterior en redes sociales, donde docentes, estudiantes y exalumnos cuestionaron la selección de los perfiles, luego de que se difundieran los nombres de los aspirantes.

Ante estas solicitudes, Flores Olivas indicó que envió un oficio al Consejo Directivo para requerir información sobre la metodología utilizada en la selección de los candidatos, con el fin de contar con los elementos necesarios para reanudar el proceso en el menor tiempo posible.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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