¿Te encantan los perfumes? Estas 20 fragancias dominarán este invierno

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    ¿Te encantan los perfumes? Estas 20 fragancias dominarán este invierno
    Delina Exclusif, de Parfums de Marly, combina rosa turca, lichi, incienso y vainilla en una fragancia floral, dulce y envolvente, ideal para el invierno. ESPECIAL

Estos 20 elixires cálidos, especiados y amaderados son imprescindibles para combatir las bajas temperaturas con un gran aroma

Con el descenso de las temperaturas y la llegada del clima gélido, el vestidor olfativo exige un cambio de rumbo inmediato. Las notas ligeras y cítricas del verano pierden fuerza ante la densidad del aire frío, dejando el escenario principal a composiciones opulentas: acordes de vainilla, ámbar, maderas nobles, resinas y especias cálidas diseñadas para perdurar en prendas de abrigo y proyectar una presencia inolvidable.

El consenso es inequívoco: este invierno triunfarán las notas dulces maduras combinadas con maderas oscuras y especias licorosas.

Torreón, entre las ciudades que más se hunden en el mundo: Nature Cities

Para esta temporada, presentamos una selección editorial rigurosa dividida entre la perfumería comercial de diseñador y la alta perfumería de autor o nicho.

Perfumería comercial (diseñador)

Los 5 mejores para hombre

Dior Sauvage Elixir: Una concentración extrema con canela, nuez moscada y maderas oscuras; la definición de potencia y carácter.

Jean Paul Gaultier – Le Male Le Parfum: Una estela nocturna e intensa dominada por el cardamomo, la lavanda y una cremosa vainilla oriental.

Tom Ford – Noir Extreme: Una propuesta sofisticada con toques especiados de kulfi indio, ámbar y flor de azahar.

Viktor&Rolf – Spicebomb Extreme: Una auténtica bomba térmica a base de pimienta, tabaco negro y canela para los días de frío intenso.

Armani – Stronger With You Intensely: Un acorde adictivo de castaña madura, canela y vainilla que destaca por su calidez envolvente.

$!Good Girl Supreme, de Carolina Herrera, combina bayas silvestres, jazmín egipcio y haba tonka en una fragancia intensa, atrevida y de carácter sensual.
Good Girl Supreme, de Carolina Herrera, combina bayas silvestres, jazmín egipcio y haba tonka en una fragancia intensa, atrevida y de carácter sensual. ESPECIAL

Los 5 mejores para mujer

Zadig & Voltaire – This Is Her!: Combina jazmín, castaña cremosa, vainilla y sándalo en una fragancia dulce, cálida y ligeramente amaderada. Su carácter envolvente y moderno la convierte en una opción ideal para los días fríos.

Lancôme – La Nuit Trésor: Un elixir goloso de rosa negra, orquídea de vainilla e incienso, ideal para citas de invierno.

Carolina Herrera – Good Girl Supreme: Una reinterpretación audaz que combina bayas silvestres, haba tonka y jazmín egipcio.

Mugler – Alien Goddess Intense: Un abrazo cálido con madera de cachemira, jazmín grandiflorum y una intensa base de ámbar y vainilla.

Givenchy – L’Interdit Rouge: Una composición carnal y especiada con naranja sanguina, jengibre y un acorde de hoja de pimiento.

Perfumería de nicho (autor)

Los 5 mejores para hombre

Parfums de Marly – Layton: La joya indiscutible que equilibra manzana crujiente, cardamomo y un fondo de vainilla amaderada.

Amouage – Interlude Man: Conocido como “el caos azul”, es un elixir monumental de incienso, mirra, orégano y maderas oscuras.

Creed – Royal Oud: Una interpretación regia y refinada del oud mezclado con cedro, pimienta rosa y sándalo.

Xerjoff – Alexandria II: Un perfume de lujo supremo cargado de lavanda, palisandro, manzana y un oud laosiano de categoría.

Nishane – Fan Your Flames: Una vibrante creación turca a base de coco rallado, ron, tabaco y haba tonka.

$!Alexandria II, de Xerjoff, destaca por su composición lujosa de lavanda, manzana, palisandro y oud, con un aroma intenso y sofisticado para la temporada invernal.
Alexandria II, de Xerjoff, destaca por su composición lujosa de lavanda, manzana, palisandro y oud, con un aroma intenso y sofisticado para la temporada invernal. CORTESÍA

Los 5 mejores para mujer

Maison Francis Kurkdjian – Baccarat Rouge 540 Extrait: Un acorde legendario de jazmín, azafrán, ámbar gris y madera de cedro de permanencia inigualable.

Parfums de Marly – Delina Exclusif: Una mezcla sublime de rosa de Turquía, lichi, incienso y un toque cremoso de vainilla.

Kilian Paris – Love, Don’t Be Shy: Un elixir gourmand irresistible centrado en malvavisco, flor de azahar y azúcar de caña.

Initio – Absolute Aphrodisiac: Una combinación magnética y sensual de vainilla pura, ámbar blanco y matices almizclados.

Diptyque – Eau Duelle (Eau de Parfum): Una lección de elegancia sobria que combina vainilla negra con té negro, cardamomo y resina de elemi.

¿Y LOS DUPES?

Actualmente, el mercado de los perfumes ofrece una amplia variedad de dupes o fragancias inspiradas en aromas de diseñador y de alta perfumería, con precios mucho más accesibles.

La clave está en encontrar el que mejor reproduzca el aroma, tenga buena fijación y proyección. Incluso, cada vez más marcas económicas incorporan versiones inspiradas en perfumes de nicho, por lo que disfrutar de estas composiciones ya no significa necesariamente hacer una gran inversión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Belleza
Bienestar
Utilidad

Localizaciones


Coahuila
México

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Remembranza cínica

Remembranza cínica
NosotrAs: Sobrevivir en territorio de violencia

NosotrAs: Sobrevivir en territorio de violencia
true

POLITICÓN: Reestructura de Stellantis México acerca a Saltillo al centro de decisiones
El CEO de Stellantis México, Daniel Alejandro González, durante la presentación de los nuevos vehículos Leapmotor.

Con nueva estructura, Stellantis será más rápido y tendrá mayor enfoque: CEO
Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al domicilio ubicado en el cruce de Novena y Leandro Valle.

Muere adulto mayor en incendio de vivienda en San Pedro, Coahuila
Elementos de Seguridad Pública participaron en las revisiones dentro del plantel.

Activan operativo mochila por presunta amenaza de tiroteo en secundaria de Saltillo

¿Estamos ante el fin de la era Trump?

¿Estamos ante el fin de la era Trump?
El piloto saltillense comenzó su trayectoria en el karting a los 11 años y ahora busca cumplir uno de sus sueños deportivos.

De Saltillo a la Baja 1000: Manuel Álvarez va por su sueño