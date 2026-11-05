¿Te encantan los perfumes? Estas 20 fragancias dominarán este invierno

Con el descenso de las temperaturas y la llegada del clima gélido, el vestidor olfativo exige un cambio de rumbo inmediato. Las notas ligeras y cítricas del verano pierden fuerza ante la densidad del aire frío, dejando el escenario principal a composiciones opulentas: acordes de vainilla, ámbar, maderas nobles, resinas y especias cálidas diseñadas para perdurar en prendas de abrigo y proyectar una presencia inolvidable. El consenso es inequívoco: este invierno triunfarán las notas dulces maduras combinadas con maderas oscuras y especias licorosas.

Para esta temporada, presentamos una selección editorial rigurosa dividida entre la perfumería comercial de diseñador y la alta perfumería de autor o nicho. Perfumería comercial (diseñador) Los 5 mejores para hombre Dior Sauvage Elixir: Una concentración extrema con canela, nuez moscada y maderas oscuras; la definición de potencia y carácter. Jean Paul Gaultier – Le Male Le Parfum: Una estela nocturna e intensa dominada por el cardamomo, la lavanda y una cremosa vainilla oriental. Tom Ford – Noir Extreme: Una propuesta sofisticada con toques especiados de kulfi indio, ámbar y flor de azahar. Viktor&Rolf – Spicebomb Extreme: Una auténtica bomba térmica a base de pimienta, tabaco negro y canela para los días de frío intenso. Armani – Stronger With You Intensely: Un acorde adictivo de castaña madura, canela y vainilla que destaca por su calidez envolvente.

Los 5 mejores para mujer Zadig & Voltaire – This Is Her!: Combina jazmín, castaña cremosa, vainilla y sándalo en una fragancia dulce, cálida y ligeramente amaderada. Su carácter envolvente y moderno la convierte en una opción ideal para los días fríos. Lancôme – La Nuit Trésor: Un elixir goloso de rosa negra, orquídea de vainilla e incienso, ideal para citas de invierno. Carolina Herrera – Good Girl Supreme: Una reinterpretación audaz que combina bayas silvestres, haba tonka y jazmín egipcio. Mugler – Alien Goddess Intense: Un abrazo cálido con madera de cachemira, jazmín grandiflorum y una intensa base de ámbar y vainilla. Givenchy – L’Interdit Rouge: Una composición carnal y especiada con naranja sanguina, jengibre y un acorde de hoja de pimiento. Perfumería de nicho (autor) Los 5 mejores para hombre Parfums de Marly – Layton: La joya indiscutible que equilibra manzana crujiente, cardamomo y un fondo de vainilla amaderada. Amouage – Interlude Man: Conocido como “el caos azul”, es un elixir monumental de incienso, mirra, orégano y maderas oscuras. Creed – Royal Oud: Una interpretación regia y refinada del oud mezclado con cedro, pimienta rosa y sándalo. Xerjoff – Alexandria II: Un perfume de lujo supremo cargado de lavanda, palisandro, manzana y un oud laosiano de categoría. Nishane – Fan Your Flames: Una vibrante creación turca a base de coco rallado, ron, tabaco y haba tonka.

Los 5 mejores para mujer Maison Francis Kurkdjian – Baccarat Rouge 540 Extrait: Un acorde legendario de jazmín, azafrán, ámbar gris y madera de cedro de permanencia inigualable. Parfums de Marly – Delina Exclusif: Una mezcla sublime de rosa de Turquía, lichi, incienso y un toque cremoso de vainilla. Kilian Paris – Love, Don’t Be Shy: Un elixir gourmand irresistible centrado en malvavisco, flor de azahar y azúcar de caña. Initio – Absolute Aphrodisiac: Una combinación magnética y sensual de vainilla pura, ámbar blanco y matices almizclados. Diptyque – Eau Duelle (Eau de Parfum): Una lección de elegancia sobria que combina vainilla negra con té negro, cardamomo y resina de elemi. ¿Y LOS DUPES? Actualmente, el mercado de los perfumes ofrece una amplia variedad de dupes o fragancias inspiradas en aromas de diseñador y de alta perfumería, con precios mucho más accesibles. La clave está en encontrar el que mejor reproduzca el aroma, tenga buena fijación y proyección. Incluso, cada vez más marcas económicas incorporan versiones inspiradas en perfumes de nicho, por lo que disfrutar de estas composiciones ya no significa necesariamente hacer una gran inversión.

Temas

Belleza Bienestar Utilidad

Localizaciones

Coahuila México

