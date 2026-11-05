¿Te encantan los perfumes? Estas 20 fragancias dominarán este invierno
Estos 20 elixires cálidos, especiados y amaderados son imprescindibles para combatir las bajas temperaturas con un gran aroma
Con el descenso de las temperaturas y la llegada del clima gélido, el vestidor olfativo exige un cambio de rumbo inmediato. Las notas ligeras y cítricas del verano pierden fuerza ante la densidad del aire frío, dejando el escenario principal a composiciones opulentas: acordes de vainilla, ámbar, maderas nobles, resinas y especias cálidas diseñadas para perdurar en prendas de abrigo y proyectar una presencia inolvidable.
El consenso es inequívoco: este invierno triunfarán las notas dulces maduras combinadas con maderas oscuras y especias licorosas.
Para esta temporada, presentamos una selección editorial rigurosa dividida entre la perfumería comercial de diseñador y la alta perfumería de autor o nicho.
Perfumería comercial (diseñador)
Los 5 mejores para hombre
Dior Sauvage Elixir: Una concentración extrema con canela, nuez moscada y maderas oscuras; la definición de potencia y carácter.
Jean Paul Gaultier – Le Male Le Parfum: Una estela nocturna e intensa dominada por el cardamomo, la lavanda y una cremosa vainilla oriental.
Tom Ford – Noir Extreme: Una propuesta sofisticada con toques especiados de kulfi indio, ámbar y flor de azahar.
Viktor&Rolf – Spicebomb Extreme: Una auténtica bomba térmica a base de pimienta, tabaco negro y canela para los días de frío intenso.
Armani – Stronger With You Intensely: Un acorde adictivo de castaña madura, canela y vainilla que destaca por su calidez envolvente.
Los 5 mejores para mujer
Zadig & Voltaire – This Is Her!: Combina jazmín, castaña cremosa, vainilla y sándalo en una fragancia dulce, cálida y ligeramente amaderada. Su carácter envolvente y moderno la convierte en una opción ideal para los días fríos.
Lancôme – La Nuit Trésor: Un elixir goloso de rosa negra, orquídea de vainilla e incienso, ideal para citas de invierno.
Carolina Herrera – Good Girl Supreme: Una reinterpretación audaz que combina bayas silvestres, haba tonka y jazmín egipcio.
Mugler – Alien Goddess Intense: Un abrazo cálido con madera de cachemira, jazmín grandiflorum y una intensa base de ámbar y vainilla.
Givenchy – L’Interdit Rouge: Una composición carnal y especiada con naranja sanguina, jengibre y un acorde de hoja de pimiento.
Perfumería de nicho (autor)
Los 5 mejores para hombre
Parfums de Marly – Layton: La joya indiscutible que equilibra manzana crujiente, cardamomo y un fondo de vainilla amaderada.
Amouage – Interlude Man: Conocido como “el caos azul”, es un elixir monumental de incienso, mirra, orégano y maderas oscuras.
Creed – Royal Oud: Una interpretación regia y refinada del oud mezclado con cedro, pimienta rosa y sándalo.
Xerjoff – Alexandria II: Un perfume de lujo supremo cargado de lavanda, palisandro, manzana y un oud laosiano de categoría.
Nishane – Fan Your Flames: Una vibrante creación turca a base de coco rallado, ron, tabaco y haba tonka.
Los 5 mejores para mujer
Maison Francis Kurkdjian – Baccarat Rouge 540 Extrait: Un acorde legendario de jazmín, azafrán, ámbar gris y madera de cedro de permanencia inigualable.
Parfums de Marly – Delina Exclusif: Una mezcla sublime de rosa de Turquía, lichi, incienso y un toque cremoso de vainilla.
Kilian Paris – Love, Don’t Be Shy: Un elixir gourmand irresistible centrado en malvavisco, flor de azahar y azúcar de caña.
Initio – Absolute Aphrodisiac: Una combinación magnética y sensual de vainilla pura, ámbar blanco y matices almizclados.
Diptyque – Eau Duelle (Eau de Parfum): Una lección de elegancia sobria que combina vainilla negra con té negro, cardamomo y resina de elemi.
¿Y LOS DUPES?
Actualmente, el mercado de los perfumes ofrece una amplia variedad de dupes o fragancias inspiradas en aromas de diseñador y de alta perfumería, con precios mucho más accesibles.
La clave está en encontrar el que mejor reproduzca el aroma, tenga buena fijación y proyección. Incluso, cada vez más marcas económicas incorporan versiones inspiradas en perfumes de nicho, por lo que disfrutar de estas composiciones ya no significa necesariamente hacer una gran inversión.