Telemedicina en Coahuila rebasa las 6 mil consultas en lo que va del año

El programa de Telemedicina en Coahuila sumó 15 mil 734 consultas de especialidad desde 2024 y, en lo que va de 2026, alcanzó 6 mil 155 atenciones, una cifra que ya representa más de 72 por ciento de las 8 mil 515 registradas durante todo 2025, de acuerdo con datos difundidos por la Secretaría de Salud estatal. El crecimiento reportado coloca a la atención médica a distancia como uno de los esquemas con mayor expansión dentro de la prestación de servicios de especialidad en el estado, al menos en términos de consultas acumuladas.

El éxito del programa se atribuye al aumento en la confianza de los usuarios y al alcance del programa en zonas donde el acceso a especialistas resulta más limitado, en particular para personas sin seguridad social o habitantes de comunidades alejadas de los principales centros hospitalarios. Según el desglose dado a conocer por el Gobierno del Estado, las especialidades con más demanda durante 2026 son: psicología, con mil 300 consultas; nutrición, con mil 74; psiquiatría, con 950, y medicina interna, con 930 atenciones.

La autoridad señaló que en parte de estos casos un mismo paciente recibe seguimiento de varios especialistas, lo que permite atención simultánea en distintas áreas. El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, informó que el modelo opera en las ocho jurisdicciones sanitarias de Coahuila y que las regiones con mayor número de consultas registradas este año son Monclova, Saltillo, Sabinas y Torreón. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo que la Telemedicina ha permitido acercar servicios de especialidad sin que los pacientes deban trasladarse largas distancias. También afirmó que este sistema reduce tiempos de espera y facilita atención oportuna.

El Gobierno del Coahuila informó que continuará impulsando este esquema como parte de su política de salud.