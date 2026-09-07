Ven en explotación de gas detonante económico para Monclova y la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- La posible explotación de las reservas de gas natural en la Región Centro de Coahuila podría representar un importante detonante económico para Monclova, al generar empleos y abrir oportunidades para sectores como la construcción, comercio y servicios, consideró Humberto Prado, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Coahuila Centro. Durante una rueda de prensa, el empresario destacó que este tema será abordado durante una reunión con el doctor Rogelio Montemayor, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien la CMIC invitó a Monclova para conocer los alcances y perspectivas que existen en torno al desarrollo de este recurso.

Prado señaló que Montemayor cuenta con amplia experiencia en el sector energético, por lo que esperan obtener información precisa sobre las posibilidades de explotación y el impacto que tendría para la Región Centro. “Es una de las cosas más importantes que ahorita nos atañe a todos aquí en Monclova, por las condiciones que se pueden venir más adelante. Consideramos que puede ser un detonante económico para Monclova, para la región y para todo Coahuila”, afirmó. Explicó que durante años se ha tenido conocimiento de la existencia de importantes reservas de gas en esta zona, pero anteriormente los métodos de extracción generaban preocupación por el consumo de agua y posibles afectaciones al subsuelo y mantos acuíferos. Sin embargo, sostuvo que actualmente la tecnología ha avanzado y los nuevos procesos permitirían reducir de manera considerable el consumo de agua.

De acuerdo con Prado, anteriormente se requerían grandes cantidades de agua para este tipo de explotación, mientras que actualmente podría utilizarse apenas entre un 5 y 10 por ciento de lo que se requería en el pasado, además de que existe la posibilidad de recuperar alrededor del 70 por ciento del agua utilizada. Otro factor que, dijo, favorece el proyecto es la identificación de mantos acuíferos de agua salada a profundidades considerables, que no serían destinados al consumo de la población. ‘VA A HABER TRABAJO SUFICIENTE’ El presidente de la CMIC Coahuila Centro consideró que, de concretarse la explotación, el impacto económico iría mucho más allá de la industria energética, pues se requeriría mano de obra y servicios para atender al personal que participe en los trabajos.

“Va a haber trabajo suficiente como para que gente de otras partes regrese para acá”, señaló. Añadió que el desarrollo de esta actividad generaría un efecto en cadena para restaurantes, lavanderías, transporte, hospedaje y otros negocios que atenderían las necesidades de los trabajadores y empresas involucradas. Prado estimó que el proyecto podría comenzar a tomar forma en el corto plazo y apuntó que ya se realizan preparativos para avanzar en su desarrollo, por lo que consideró que 2027 podría ser un año clave para comenzar a ver avances concretos. “Falta muy poco para empezar”, sostuvo. Finalmente, destacó que México cuenta actualmente con personal capacitado en materia energética y que incluso se han enviado trabajadores y especialistas a otros países para adquirir conocimientos relacionados con la explotación de gas, por lo que consideró que existe capacidad técnica para participar en un eventual desarrollo de este tipo en Coahuila.