Toma protesta nueva Dirigencia del STUAC

Coahuila
/ 25 noviembre 2025
    Toma protesta nueva Dirigencia del STUAC
    La plantilla se impuso en los comicios al obtener la victoria en las tres regiones. FOTO: CORTESÍA

Nora Mireya Ramírez es la nueva dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (STUAC) para el periodo 2025-2028.

Tras las elecciones del pasado 13 de noviembre, este martes tuvo lugar la toma de protesta de la nueva dirigencia del STUAC, liderada por Nora Mireya Ramírez, durante la sesión ordinaria del congreso sindical, máxima autoridad del sindicato.

El evento, celebrado en Villa ferré, en Saltillo, contó con un quórum legal de 212 trabajadores provenientes de las regiones Sureste, Laguna y Norte, donde se concretaron los mayores acuerdos de la organización, entre ellos la toma de protesta de la nueva secretaria electa.

Cabe recordar que la Planilla Asul se impuso en los comicios al obtener la victoria en las tres regiones con presencia universitaria, sumando un total de 1 mil 648 votos.

$!La toma de protesta se llevó a cabo en Villa Ferré.
La toma de protesta se llevó a cabo en Villa Ferré. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Entre los principales retos de la nueva secretaría se encuentra la próxima revisión del contrato colectivo de trabajo, el cual se compone de 95 cláusulas. El objetivo es impulsar beneficios para los 4 mil 762 afiliados al sindicato.

“Vengo a servir y a ayudar a los trabajadores, a unir y a trabajar con transparencia”, declaro la nueva dirigente.

