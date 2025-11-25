Toma protesta nueva Dirigencia del STUAC

Tras las elecciones del pasado 13 de noviembre, este martes tuvo lugar la toma de protesta de la nueva dirigencia del STUAC, liderada por Nora Mireya Ramírez, durante la sesión ordinaria del congreso sindical, máxima autoridad del sindicato.

El evento, celebrado en Villa ferré, en Saltillo, contó con un quórum legal de 212 trabajadores provenientes de las regiones Sureste, Laguna y Norte, donde se concretaron los mayores acuerdos de la organización, entre ellos la toma de protesta de la nueva secretaria electa.

TE PUEDE INTERESAR: STUAC tiene nueva dirigencia; Nora Mireya Ramírez encabeza sindicato

Cabe recordar que la Planilla Asul se impuso en los comicios al obtener la victoria en las tres regiones con presencia universitaria, sumando un total de 1 mil 648 votos.