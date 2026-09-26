Torreón acelera su mantenimiento vial con tecnología de micropavimentación; alista operativos de fin de semana

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que este equipo permitirá acelerar los trabajos de reparación de la carpeta asfáltica tanto en colonias como en ejidos.

TORREÓN, COAH.- Para agilizar la rehabilitación de calles y avenidas, el Municipio de Torreón puso en marcha una nueva estrategia de bacheo mediante la adquisición de dos máquinas micropavimentadoras.

Durante el anuncio, explicó que las unidades cuentan con sistemas de control electrónico para la mezcla, tanques de alta capacidad para emulsión y agua, así como tolvas para agregados pétreos, lo que permite preparar el material directamente en los puntos donde se realizan las labores.

Para garantizar su funcionamiento, personal del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) recibió capacitación y realizó pruebas de calibración de la mezcla, de acuerdo con las condiciones climáticas de la región.

Debido a la rapidez con la que opera la nueva maquinaria, Riquelme Solís indicó que la Dirección de Tránsito y Vialidad implementará operativos de apoyo para retirar vehículos estacionados en las zonas donde se realizarán los trabajos, con el propósito de mantener libres las vialidades durante las labores.

Por otra parte, el alcalde señaló que el Municipio ya trabaja en las estrategias preventivas de seguridad que se implementarán durante el último trimestre del año.