Torreón acelera su mantenimiento vial con tecnología de micropavimentación; alista operativos de fin de semana

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    Torreón acelera su mantenimiento vial con tecnología de micropavimentación; alista operativos de fin de semana
    El Municipio prepara estrategias preventivas de seguridad para el último trimestre del año. SANDRA GÓMEZ

Las máquinas cuentan con sistemas de control electrónico para la preparación de la mezcla

TORREÓN, COAH.- Para agilizar la rehabilitación de calles y avenidas, el Municipio de Torreón puso en marcha una nueva estrategia de bacheo mediante la adquisición de dos máquinas micropavimentadoras.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que este equipo permitirá acelerar los trabajos de reparación de la carpeta asfáltica tanto en colonias como en ejidos.

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Durante el anuncio, explicó que las unidades cuentan con sistemas de control electrónico para la mezcla, tanques de alta capacidad para emulsión y agua, así como tolvas para agregados pétreos, lo que permite preparar el material directamente en los puntos donde se realizan las labores.

Para garantizar su funcionamiento, personal del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) recibió capacitación y realizó pruebas de calibración de la mezcla, de acuerdo con las condiciones climáticas de la región.

Debido a la rapidez con la que opera la nueva maquinaria, Riquelme Solís indicó que la Dirección de Tránsito y Vialidad implementará operativos de apoyo para retirar vehículos estacionados en las zonas donde se realizarán los trabajos, con el propósito de mantener libres las vialidades durante las labores.

Por otra parte, el alcalde señaló que el Municipio ya trabaja en las estrategias preventivas de seguridad que se implementarán durante el último trimestre del año.

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Asimismo, confirmó la realización de operativos especiales para los eventos programados en los próximos días, entre ellos conciertos, el partido de futbol entre Santos y Pachuca, así como las actividades de la Feria de Torreón.

Sobre este último evento, indicó que el recinto registra un acumulado superior a 117 mil asistentes y mantiene un dispositivo permanente de seguridad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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