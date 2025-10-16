Torreón celebra el subcampeonato de la Academia Argentina TRC Sub-5 en la Copa Tigres 2025

TORRÓN, COAH.- El equipo Sub-5 de la Academia Argentina TRC se proclamó subcampeón de la Copa Tigres disputada en Monterrey, logrando el segundo lugar en su primera participación en el torneo. Este logro representa un gran orgullo para la academia y para la ciudad de Torreón, ya que los pequeños demostraron un nivel futbolístico sobresaliente y una madurez notable para su corta edad. La determinación y disciplina de los jugadores fue evidente en cada partido, ganando el reconocimiento tanto de sus rivales como de la afición. TE PUEDE INTERESAR: Ingeniero de Coahuila se convierte en héroe durante inundaciones en Veracruz La Copa Tigres es un torneo de fútbol infantil y juvenil de gran importancia en México, organizado en colaboración con el Club Tigres. La edición de 2025 contó con la participación de más de 5,600 niños y 410 equipos de diferentes categorías, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más relevantes del país para las nuevas generaciones.

Equipos de diversos estados acudieron con la ilusión de alzarse con el trofeo, lo que elevó el nivel de competencia y motivó a los participantes a dar lo mejor de sí mismos. Este torneo busca encender la pasión por el fútbol en niños y jóvenes, proporcionando un espacio para competir y crecer, fomentando el esfuerzo, el trabajo en equipo y la pasión en cada partido. Además, promueve valores fundamentales como la solidaridad y el respeto dentro y fuera de la cancha, incentivando un desarrollo integral en los futuros deportistas. El equipo Sub-5 de la Academia Argentina TRC representó con orgullo a su academia en esta competencia, con lo que este destacado resultado cobra valor al tratarse de la primera participación de los pequeños albicelestes en este torneo nacional. Su entrega y determinación marcaron una huella imborrable, inspirando a otros niños a perseguir sus sueños en el deporte. Los pequeños futbolistas fueron protagonistas de grandes batallas y de una destacada actuación, ya que en la fase de grupos se mantuvieron invictos con dos victorias y un empate, lo que les permitió avanzar a la etapa final como líderes. Mostraron gran compañerismo y espíritu deportivo, celebrando cada gol como un verdadero equipo unido.