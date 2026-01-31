Torreón: Compañeros de trabajo, autores del asalto y robo de medio millón a mujer

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 31 enero 2026
    Torreón: Compañeros de trabajo, autores del asalto y robo de medio millón a mujer
    Una mujer fue despojada de medio millón de pesos al salir de una institución bancaria del centro de Torreón; detienen a dos sospechosos. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Los agresores actuaron de manera coordinada, vigilando los movimientos de la víctima desde el banco, lo que evidenció una planeación meticulosa del ataque

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, aclaró el asalto de aproximadamente 500 mil pesos en efectivo a una mujer, en el sector Los Viñedos, en donde el detenido la amenazó con arma blanca y huyó del lugar con el efectivo.

Este caso generó gran preocupación entre los habitantes de la zona, ya que el monto sustraído representa una suma considerable y el hecho ocurrió a plena luz del día, incrementando la sensación de inseguridad en el sector.

TE PUEDE INTERESAR: Maestros de escuela en Frontera detectan autolesión en niño de 12 años

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que el despojo ocurrió este viernes, luego de que la víctima retirara el dinero de una institución bancaria del centro de la ciudad y ya en el fraccionamiento Los Viñedos, al otro extremo de la ciudad, luego de descender de su vehículo, fue abordada por sujetos que, tras amenazarla con arma blanca, le arrebataron el bolso que contenía el efectivo.

Los agresores actuaron de manera coordinada, vigilando los movimientos de la víctima desde el banco, lo que evidenció una planeación meticulosa del ataque.

El hecho fue denunciado a través del grupo de WhatsApp de la FGE, señalando que la mujer fue despojada de una cantidad importante de efectivo, lo que motivó activar el protocolo de investigación, generando líneas de inteligencia que permitieron ubicar a una persona del sexo masculino, como presunto responsable.

Gracias a la pronta denuncia y la colaboración ciudadana, las autoridades lograron recabar información valiosa en tiempo récord, facilitando la localización de dos de los sospechosos.

Con sus declaraciones se determinó la participación de al menos otra personas más en este evento, relató el Fiscal, quien dio a conocer que las líneas de investigación arrojan que el asalto fue planeado en el interior de la empresa donde labora la víctima.

Esta revelación resalta la importancia de revisar los protocolos internos de las compañías en materia de manejo de información sensible y movimientos financieros de sus empleados, para prevenir futuros incidentes similares.

En la confabulación participaron compañeros, es decir, se trata de una premeditación que se origina en el seno donde laboraban los asaltantes y la mujer. Los implicados aprovecharon la confianza y el conocimiento de la rutina de la víctima para ejecutar el atraco, lo que demuestra la necesidad de mayor vigilancia y medidas de seguridad en el entorno laboral.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asaltos
Delincuencia
Inseguridad

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


FGE

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En Saltillo cinco albergues tienen abiertas las puertas para recibir a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila