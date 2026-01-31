Torreón: Compañeros de trabajo, autores del asalto y robo de medio millón a mujer

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, aclaró el asalto de aproximadamente 500 mil pesos en efectivo a una mujer, en el sector Los Viñedos, en donde el detenido la amenazó con arma blanca y huyó del lugar con el efectivo.

Este caso generó gran preocupación entre los habitantes de la zona, ya que el monto sustraído representa una suma considerable y el hecho ocurrió a plena luz del día, incrementando la sensación de inseguridad en el sector.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que el despojo ocurrió este viernes, luego de que la víctima retirara el dinero de una institución bancaria del centro de la ciudad y ya en el fraccionamiento Los Viñedos, al otro extremo de la ciudad, luego de descender de su vehículo, fue abordada por sujetos que, tras amenazarla con arma blanca, le arrebataron el bolso que contenía el efectivo.

Los agresores actuaron de manera coordinada, vigilando los movimientos de la víctima desde el banco, lo que evidenció una planeación meticulosa del ataque.

El hecho fue denunciado a través del grupo de WhatsApp de la FGE, señalando que la mujer fue despojada de una cantidad importante de efectivo, lo que motivó activar el protocolo de investigación, generando líneas de inteligencia que permitieron ubicar a una persona del sexo masculino, como presunto responsable.

Gracias a la pronta denuncia y la colaboración ciudadana, las autoridades lograron recabar información valiosa en tiempo récord, facilitando la localización de dos de los sospechosos.

Con sus declaraciones se determinó la participación de al menos otra personas más en este evento, relató el Fiscal, quien dio a conocer que las líneas de investigación arrojan que el asalto fue planeado en el interior de la empresa donde labora la víctima.

Esta revelación resalta la importancia de revisar los protocolos internos de las compañías en materia de manejo de información sensible y movimientos financieros de sus empleados, para prevenir futuros incidentes similares.

En la confabulación participaron compañeros, es decir, se trata de una premeditación que se origina en el seno donde laboraban los asaltantes y la mujer. Los implicados aprovecharon la confianza y el conocimiento de la rutina de la víctima para ejecutar el atraco, lo que demuestra la necesidad de mayor vigilancia y medidas de seguridad en el entorno laboral.