Asalto a cuentahabiente en Torreón moviliza a corporaciones; se llevan 500 mil pesos

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró la tarde de este viernes en el sector norte de Torreón, luego del reporte de un robo a cuentahabiente ocurrido en el fraccionamiento Viñedos, donde una mujer fue despojada de aproximadamente 500 mil pesos en efectivo.

El asalto tuvo lugar en una plaza comercial ubicada en el cruce de las vialidades Efraín López Sánchez y Carlos López Sosa, hasta donde arribaron elementos de distintas corporaciones tras activarse el código de alerta a través del sistema de emergencias.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Zulema, de 25 años, había acudido minutos antes a una sucursal bancaria situada en la avenida Juárez y la calle González Ortega, en el Centro de Torreón, donde realizó el retiro del dinero.

Posteriormente se trasladó a la plaza comercial con la intención de dirigirse a su negocio. Al subir las escaleras del complejo, fue interceptada por un sujeto de complexión delgada, quien la amagó con un cúter.

Bajo amenazas, el agresor le arrebató la bolsa en la que transportaba el efectivo y escapó del lugar, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de alguna persona relacionada con el atraco.

Al arribar al sitio, los agentes localizaron a la afectada al interior de uno de los establecimientos, donde era auxiliada tras presentar una fuerte crisis nerviosa derivada del asalto.

Personal de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos de la Policía Municipal, inició de inmediato las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.