Torreón da mantenimiento a más de 7 mil lámparas en agosto
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Los reportes correspondieron a colonias, vialidades y ejidos del municipio
TORREÓN, COAH.- Durante agosto, el Ayuntamiento de Torreón atendió más de mil reportes relacionados con el sistema de alumbrado público en colonias, vialidades y ejidos del municipio, como parte de las labores de mantenimiento realizadas por la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
Se atendieron mil 473 reportes ciudadanos en diferentes colonias, vialidades y ejidos. Como resultado de estas intervenciones, se rehabilitaron 7 mil 115 lámparas y se reemplazaron 278 luminarias.
El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que el programa de iluminación no solo abarca zonas habitacionales, sino también áreas de convivencia comunitaria. Durante agosto se brindó atención especializada a 68 áreas verdes y 136 plazas públicas, con el objetivo de mantener espacios adecuados para que niñas, niños, jóvenes y vecinos realicen actividades deportivas y recreativas.
Entre los puntos intervenidos destacan los ejidos La Perla, La Joya y Campo Nuevo, así como la colonia Santa Sofía, donde se instalaron nuevos arbotantes con luminarias.
De igual manera, se realizaron sustituciones de luminarias con tecnología LED en la calzada de los Arquitectos y el fraccionamiento Jardines Universidad, además de reparaciones eléctricas en el puente vehicular de Altozano.
Riquelme Solís subrayó que estas acciones tienen un impacto directo en la seguridad vial de peatones y automovilistas. Asimismo, reiteró que las cuadrillas operativas mantendrán guardias permanentes para atender con rapidez los reportes de la ciudadanía.
Para reportar fallas en el servicio, el Ayuntamiento pone a disposición de la población el teléfono 073 y el servicio de WhatsApp 871 755 9516. A través de estos canales, los ciudadanos pueden adjuntar fotografías, videos y la ubicación exacta para agilizar la atención.