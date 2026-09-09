Torreón da mantenimiento a más de 7 mil lámparas en agosto

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    Torreón da mantenimiento a más de 7 mil lámparas en agosto
    Las labores de mantenimiento incluyeron 68 áreas verdes y 136 plazas públicas. SANDRA GÓMEZ

Los reportes correspondieron a colonias, vialidades y ejidos del municipio

TORREÓN, COAH.- Durante agosto, el Ayuntamiento de Torreón atendió más de mil reportes relacionados con el sistema de alumbrado público en colonias, vialidades y ejidos del municipio, como parte de las labores de mantenimiento realizadas por la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Se atendieron mil 473 reportes ciudadanos en diferentes colonias, vialidades y ejidos. Como resultado de estas intervenciones, se rehabilitaron 7 mil 115 lámparas y se reemplazaron 278 luminarias.

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El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que el programa de iluminación no solo abarca zonas habitacionales, sino también áreas de convivencia comunitaria. Durante agosto se brindó atención especializada a 68 áreas verdes y 136 plazas públicas, con el objetivo de mantener espacios adecuados para que niñas, niños, jóvenes y vecinos realicen actividades deportivas y recreativas.

$!También se efectuaron reparaciones eléctricas en diversos sectores.
También se efectuaron reparaciones eléctricas en diversos sectores. SANDRA GÓMEZ

Entre los puntos intervenidos destacan los ejidos La Perla, La Joya y Campo Nuevo, así como la colonia Santa Sofía, donde se instalaron nuevos arbotantes con luminarias.

De igual manera, se realizaron sustituciones de luminarias con tecnología LED en la calzada de los Arquitectos y el fraccionamiento Jardines Universidad, además de reparaciones eléctricas en el puente vehicular de Altozano.

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Riquelme Solís subrayó que estas acciones tienen un impacto directo en la seguridad vial de peatones y automovilistas. Asimismo, reiteró que las cuadrillas operativas mantendrán guardias permanentes para atender con rapidez los reportes de la ciudadanía.

Para reportar fallas en el servicio, el Ayuntamiento pone a disposición de la población el teléfono 073 y el servicio de WhatsApp 871 755 9516. A través de estos canales, los ciudadanos pueden adjuntar fotografías, videos y la ubicación exacta para agilizar la atención.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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