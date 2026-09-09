Ofensiva sanitaria en Torreón contra el dengue y rickettsia ante temporada de lluvias

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de proteger los hogares y atender a las mascotas, este miércoles dio inicio en la colonia Prados del Oriente una ofensiva sanitaria contra la rickettsia y el dengue, reforzando la prevención frente a la presencia de garrapatas y la reproducción de mosquitos propiciada por las precipitaciones. Durante el arranque, el secretario de Salud estatal, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, subrayó la baja en los contagios de dengue en Coahuila, reportando apenas seis casos en lo que va de 2026, frente a los cerca de 720 contabilizados en 2025. No obstante, alertó que septiembre y octubre demandan máxima atención debido a las lluvias y el riesgo de criaderos.

El funcionario trajo a memoria que 2024 dejó una huella severa en la entidad por miles de contagios y múltiples muertes por dengue, crisis que motivó a anticipar y robustecer los operativos preventivos en los periodos subsecuentes. En este sentido, exhortó a la ciudadanía a conservar patios limpios, desechar cacharros, evitar acumulaciones de agua y colocar mosquiteros, además de facilitar el ingreso de las brigadas sanitarias a los sectores vulnerables. Respecto a la rickettsia, Aguirre Vázquez admitió que Coahuila continúa registrando una alta incidencia y una preocupante letalidad, agravada porque los pacientes suelen solicitar asistencia médica cuando el padecimiento ya está muy avanzado. Esta tardanza diagnóstica se debe a que sus síntomas iniciales se asemejan a los de otras enfermedades. Por esta razón, la dependencia estatal puso en marcha talleres de capacitación dirigidos a médicos generales, tanto públicos como privados, para identificar el problema desde la primera consulta y otorgar tratamiento a tiempo.

Asimismo, garantizó el abasto suficiente de fármacos en hospitales y centros de salud del estado, recalcando que una intervención médica oportuna resulta vital para salvar vidas. Las labores integrales incluyeron también la atención a animales de compañía mediante desparasitación contra garrapatas, aplicación de la vacuna contra la rabia, revisión médica y asesoría a los dueños sobre la higiene en el hogar. En tanto, el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Eduardo Olmos Castro, reafirmó la colaboración permanente con el Gobierno Estatal para llevar estas estrategias a las colonias, invitando a los habitantes a sumarse activamente a las tareas de fumigación y limpieza. Asimismo, recalcó que la eficacia de estas medidas depende de la corresponsabilidad ciudadana y ratificó el compromiso municipal de seguir colaborando estrechamente en el combate a ambas enfermedades.

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