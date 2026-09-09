Ofensiva sanitaria en Torreón contra el dengue y rickettsia ante temporada de lluvias

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Ofensiva sanitaria en Torreón contra el dengue y rickettsia ante temporada de lluvias
    En la colonia Prados del Oriente se puso en marcha la campaña contra el dengue yt la rickettsia. SANDRA GÓMEZ

Exhorta SS a mantener patios limpios, desechar cacharros y evitar acumulaciones de agua, entre otras recomendaciones

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de proteger los hogares y atender a las mascotas, este miércoles dio inicio en la colonia Prados del Oriente una ofensiva sanitaria contra la rickettsia y el dengue, reforzando la prevención frente a la presencia de garrapatas y la reproducción de mosquitos propiciada por las precipitaciones.

Durante el arranque, el secretario de Salud estatal, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, subrayó la baja en los contagios de dengue en Coahuila, reportando apenas seis casos en lo que va de 2026, frente a los cerca de 720 contabilizados en 2025. No obstante, alertó que septiembre y octubre demandan máxima atención debido a las lluvias y el riesgo de criaderos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/todos-los-ecosistemas-son-vulnerables-dice-martin-juarez-director-de-la-anp-rios-y-montanas-de-la-comarca-lagunera-EK23387726

El funcionario trajo a memoria que 2024 dejó una huella severa en la entidad por miles de contagios y múltiples muertes por dengue, crisis que motivó a anticipar y robustecer los operativos preventivos en los periodos subsecuentes.

En este sentido, exhortó a la ciudadanía a conservar patios limpios, desechar cacharros, evitar acumulaciones de agua y colocar mosquiteros, además de facilitar el ingreso de las brigadas sanitarias a los sectores vulnerables.

Respecto a la rickettsia, Aguirre Vázquez admitió que Coahuila continúa registrando una alta incidencia y una preocupante letalidad, agravada porque los pacientes suelen solicitar asistencia médica cuando el padecimiento ya está muy avanzado.

Esta tardanza diagnóstica se debe a que sus síntomas iniciales se asemejan a los de otras enfermedades. Por esta razón, la dependencia estatal puso en marcha talleres de capacitación dirigidos a médicos generales, tanto públicos como privados, para identificar el problema desde la primera consulta y otorgar tratamiento a tiempo.

$!Eliud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud en Coahuila, pidió a la ciudadanía mantener limpios los patios para evitar criadero de garrapatas y moscos.
Eliud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud en Coahuila, pidió a la ciudadanía mantener limpios los patios para evitar criadero de garrapatas y moscos. CORTESÍA

Asimismo, garantizó el abasto suficiente de fármacos en hospitales y centros de salud del estado, recalcando que una intervención médica oportuna resulta vital para salvar vidas.

Las labores integrales incluyeron también la atención a animales de compañía mediante desparasitación contra garrapatas, aplicación de la vacuna contra la rabia, revisión médica y asesoría a los dueños sobre la higiene en el hogar.

En tanto, el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Eduardo Olmos Castro, reafirmó la colaboración permanente con el Gobierno Estatal para llevar estas estrategias a las colonias, invitando a los habitantes a sumarse activamente a las tareas de fumigación y limpieza.

Asimismo, recalcó que la eficacia de estas medidas depende de la corresponsabilidad ciudadana y ratificó el compromiso municipal de seguir colaborando estrechamente en el combate a ambas enfermedades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contagios
Dengue
Rickettsia

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


SSA

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional

Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional
La salutogénesis, concepto desarrollado por Aaron Antonovsky en los años 70, se enfoca en generar condiciones favorables para la salud y el bienestar integral.

Ciudades que sanan. El diseño desde la salutogénesis urbana.
true

Prevén que AHMSA pase a propiedad del gobierno federal
Emma requiere muchas cosas, pero un tanque de gas le ayudaría para dejar de utilizar leña al preparar sus alimentos.

Falleció su hija y abuelita de Saltillo se quedó sola con sus nietos; piden ayuda para mejorar su situación
Este caso se suma a otro robo registrado recientemente en la Zona Centro, donde fueron sustraídos casi 30 mil pesos de una camioneta Dodge Ram.

Roban dinero de camionetas estacionadas en el Centro de Saltillo; suman dos casos y casi 50 mil pesos sustraídos
De las pirámides mayas de Mayapán a la Plaza de Armas de Saltillo: la Final de la Copa del Mundo ha convertido la historia en parte del escenario.

Mayapán, París, el Zócalo y ahora Saltillo: las sedes de la Final de Tiro con Arco
La ceremonia religiosa comenzó a las 13:00 horas en la Catedral de Oslo y estuvo encabezada por el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, con la participación de la obispa de Oslo, Sunniva Gylver.

Noruega despide al rey Harald V en un funeral de Estado marcado por la emoción y la presencia de la realeza europea y dignatarios
En respuesta, un portavoz del Pentágono declaró que un dron submarino había sufrido una avería hacía más de un día.

Irán afirma haber capturado un dron submarino estadounidense en el estrecho de Ormuz