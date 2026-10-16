Torreón: lluvias, fuertes vientos y descenso de temperatura deja frente frío 2 en La Laguna

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    Torreón: lluvias, fuertes vientos y descenso de temperatura deja frente frío 2 en La Laguna
    Trabajadores dan mantenimientoa infraestructura pluvial para no afectar las vialidades. SANDRA GÓMEZ

Las precipitaciones comenzaron durante la madrugada del viernes 16 de octubre en Torreón y otros municipios de la región

TORREÓN, COAH.- Las lluvias y el descenso de temperatura comenzaron a registrarse durante la madrugada de este viernes 16 de octubre en Torreón y otros municipios de La Laguna, debido a los efectos del frente frío número 2, que mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica en el norte del país y podría prolongar el ambiente fresco durante el fin de semana.

Desde las primeras horas del día, el cielo permaneció nublado y se registraron precipitaciones intermitentes en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las lluvias podrían intensificarse durante el transcurso de la jornada, con posibilidad de chubascos acompañados de actividad eléctrica.

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Para Torreón se prevé una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 12, con una probabilidad de lluvia de hasta 96 por ciento, según las estimaciones actualizadas.

Además, se esperan vientos del noreste con velocidades sostenidas de entre 30 y 35 kilómetros por hora, así como rachas de hasta 51 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían dificultar la circulación vehicular y ocasionar el desplazamiento de objetos en espacios abiertos.

En Lerdo, Durango, se pronostican condiciones similares, con cielo mayormente nublado, precipitaciones y posibles tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarían entre los 11 y 24 grados centígrados.

Los efectos del sistema frontal también alcanzarían otras regiones de Coahuila. Para Saltillo se prevé una temperatura cercana a los 19 grados, mientras que en Monclova el termómetro podría ubicarse entre los 13 y 22 grados. En Piedras Negras y Sabinas se esperan máximas de 24 grados, además de condiciones de viento.

Este cambio en las condiciones meteorológicas se relaciona con el desplazamiento del sistema frontal y la interacción de distintos sistemas atmosféricos, que favorecen la formación de nubosidad, las precipitaciones y el descenso de las temperaturas en diversas zonas del norte de México.

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Ante la posibilidad de que continúen las lluvias, se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, evitar circular por vialidades con acumulaciones importantes de agua y extremar precauciones en los cruceros donde puedan presentarse fallas en los semáforos.

Asimismo, se exhorta a la población a asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejada de zonas inundadas y atender los avisos de Protección Civil, especialmente si las precipitaciones aumentan de intensidad durante las próximas horas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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