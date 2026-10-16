Torreón: lluvias, fuertes vientos y descenso de temperatura deja frente frío 2 en La Laguna

Desde las primeras horas del día, el cielo permaneció nublado y se registraron precipitaciones intermitentes en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las lluvias podrían intensificarse durante el transcurso de la jornada, con posibilidad de chubascos acompañados de actividad eléctrica.

TORREÓN, COAH.- Las lluvias y el descenso de temperatura comenzaron a registrarse durante la madrugada de este viernes 16 de octubre en Torreón y otros municipios de La Laguna, debido a los efectos del frente frío número 2, que mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica en el norte del país y podría prolongar el ambiente fresco durante el fin de semana.

Para Torreón se prevé una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 12, con una probabilidad de lluvia de hasta 96 por ciento, según las estimaciones actualizadas.

Además, se esperan vientos del noreste con velocidades sostenidas de entre 30 y 35 kilómetros por hora, así como rachas de hasta 51 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían dificultar la circulación vehicular y ocasionar el desplazamiento de objetos en espacios abiertos.

En Lerdo, Durango, se pronostican condiciones similares, con cielo mayormente nublado, precipitaciones y posibles tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarían entre los 11 y 24 grados centígrados.

Los efectos del sistema frontal también alcanzarían otras regiones de Coahuila. Para Saltillo se prevé una temperatura cercana a los 19 grados, mientras que en Monclova el termómetro podría ubicarse entre los 13 y 22 grados. En Piedras Negras y Sabinas se esperan máximas de 24 grados, además de condiciones de viento.

Este cambio en las condiciones meteorológicas se relaciona con el desplazamiento del sistema frontal y la interacción de distintos sistemas atmosféricos, que favorecen la formación de nubosidad, las precipitaciones y el descenso de las temperaturas en diversas zonas del norte de México.