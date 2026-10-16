Cabildo de Torreón autoriza estímulo fiscal del 40% y prepara elección de nuevo contralor

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    Cabildo de Torreón autoriza estímulo fiscal del 40% y prepara elección de nuevo contralor
    El estímulo del 40 por ciento del ISAI aplicará a tres claves catastrales de un Fideicomiso de Actividades Empresariales SANDRA GÓMEZ

En la misma sesión, los ediles aprobaron 28 trámites de establecimientos comerciales y de venta de alcohol

TORREÓN, COAH.- El Cabildo de Torreón aprobó por unanimidad un estímulo fiscal del 40 por ciento en el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) correspondiente al ejercicio 2026, en beneficio de un Fideicomiso de Actividades Empresariales. Durante la misma sesión, los ediles autorizaron la emisión de la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Contraloría Municipal.

Los acuerdos se concretaron este viernes durante la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, en la que también se dio salida a diversas solicitudes de establecimientos mercantiles relacionadas con la actualización de licencias y permisos para operar en la ciudad.

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En materia de incentivos económicos, los regidores avalaron el dictamen presentado conjuntamente por las comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, así como de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Turismo, mediante el cual se autorizó aplicar el beneficio del 40 por ciento del ISAI a tres claves catastrales.

Su aplicación quedará sujeta al cumplimiento de los criterios establecidos por las dependencias municipales correspondientes. La Tesorería, la Secretaría del Ayuntamiento y la Consejería Jurídica serán las encargadas de dar seguimiento al acuerdo y verificar que se atiendan los requisitos legales.

Otro de los asuntos relevantes fue la aprobación unánime para publicar la convocatoria del proceso de designación de quien estará al frente de la Contraloría Municipal. El documento será difundido tanto en medios de comunicación de amplia circulación como en las plataformas oficiales del Ayuntamiento, a fin de dar publicidad al procedimiento.

$!La convocatoria para designar al nuevo titular de la Contraloría Municipal será difundida en medios y plataformas oficiales
La convocatoria para designar al nuevo titular de la Contraloría Municipal será difundida en medios y plataformas oficiales SANDRA GÓMEZ

En cuanto a la actividad comercial, el cuerpo edilicio autorizó 19 solicitudes de establecimientos mercantiles relacionadas con modificaciones de domicilio, denominación y giro de sus licencias municipales.

Asimismo, recibieron el voto favorable siete trámites de cambio de domicilio y denominación en certificaciones municipales de alcoholes, además de dos solicitudes para la expedición de nuevas licencias. Los 28 trámites fueron aprobados por unanimidad.

De acuerdo con la información presentada durante la sesión, estas autorizaciones se encuentran sujetas a los reglamentos municipales que regulan el funcionamiento de los establecimientos, particularmente aquellos dedicados a la comercialización de bebidas alcohólicas, con el propósito de mantener controles sobre su venta y consumo.

$!Los 28 trámites de establecimientos mercantiles y de alcoholes fueron aprobados por unanimidad durante la sesión
Los 28 trámites de establecimientos mercantiles y de alcoholes fueron aprobados por unanimidad durante la sesión SANDRA GÓMEZ

La administración municipal, encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que los incentivos fiscales y la regularización de actividades comerciales forman parte de las acciones orientadas a fortalecer las condiciones para la inversión y el desarrollo económico de Torreón.

Con los acuerdos aprobados, corresponderá a las áreas municipales involucradas dar seguimiento a los procedimientos administrativos, tanto para la aplicación del beneficio fiscal como para la publicación de la convocatoria que permitirá avanzar en la designación del nuevo contralor municipal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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