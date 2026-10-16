Fallas eléctricas en La Laguna amenazan suministro de agua y operación de industrias; advierte Gabriel Elizondo

TORREÓN, COAH.- Las constantes interrupciones en el servicio de energía eléctrica en La Laguna han encendido las alertas por las repercusiones que pueden tener en el abastecimiento de agua potable, la seguridad pública y las actividades productivas de la región. Se requieren inversiones federales para evitar que el problema continúe agravándose, advirtió el senador Gabriel Elizondo Pérez. El legislador reconoció que existen deficiencias en la infraestructura eléctrica que deben atenderse para garantizar un servicio más estable, por lo que aseguró que continuará las gestiones ante las instancias federales hasta encontrar alternativas que permitan reducir la frecuencia de los cortes.

Uno de los proyectos que podrían contribuir a mejorar el suministro es la construcción de una planta de ciclo combinado en Durango, cuya capacidad de generación también beneficiaría a La Laguna. Sin embargo, su ejecución permanece sujeta a la disponibilidad de recursos federales. Elizondo Pérez explicó que, ante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, se ha planteado a la Cámara de Diputados la necesidad de realizar ajustes que permitan financiar esa infraestructura. No obstante, consideró que la solución no debe limitarse a una sola obra, sino contemplar acciones que garanticen mayor continuidad en el servicio, particularmente en aquellos sectores donde los cortes tienen consecuencias inmediatas para la población. Entre las principales preocupaciones mencionó el funcionamiento de los sistemas de bombeo de agua potable, debido a que una suspensión de energía, incluso por periodos cortos, puede detener los equipos y provocar afectaciones en la distribución del líquido a los hogares.

A esta problemática se suman las consecuencias para los establecimientos comerciales, la seguridad pública y las empresas industriales, cuyas operaciones dependen de un suministro constante. El senador indicó que representantes del sector empresarial, entre ellos integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), ya han manifestado su preocupación por el impacto de los cortes en la actividad económica y los procesos de producción. Respecto a la posibilidad de revisar las tarifas eléctricas que se aplican en la región, informó que ha sostenido conversaciones con la diputada federal Verónica Martínez García para dar seguimiento a este planteamiento. Precisó que cualquier modificación tarifaria requiere un procedimiento de evaluación de los niveles de consumo durante varios meses, a partir del cual se determinan las condiciones correspondientes a cada zona.