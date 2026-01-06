Torreón: Peñoles reconoce a la geología como pilar estratégico de su minería responsable

TORREÓN, COAH.- Para Industrias Peñoles, la geología representa el cimiento sobre el cual se construye toda su cadena de valor, esencial para interpretar singularidades geoquímicas y geofísicas e identificar yacimientos.

Este enfoque permite no solo descubrir nuevas fuentes minerales, sino también comprender la historia y dinámica del subsuelo, lo que fortalece la toma de decisiones y el diseño de estrategias a largo plazo, señala el reconocimiento de la empresa a estos profesionistas.

Los geólogos aportan una visión multidisciplinaria que integra datos históricos, tecnológicos y ambientales, consolidando a la empresa como líder en minería responsable.

La capacidad de estos profesionales para visualizar estructuras complejas a miles de metros de profundidad permite que Peñoles tome decisiones de inversión fundamentadas, minimizando el riesgo y garantizando la viabilidad de proyectos que generan empleos y desarrollo regional.

Gracias a su experiencia, pueden anticipar desafíos geotécnicos y ambientales, proponiendo soluciones innovadoras que contribuyen a la competitividad y sostenibilidad de las operaciones.

Una vez que una mina entra en operación, los geólogos aseguran que la extracción sea eficiente y selectiva. Su conocimiento detallado sobre la disposición del mineral permite optimizar los procesos de molienda y beneficio, asegurando que cada gramo de mineral recuperado cumpla con los estándares de excelencia que requieren los productos en el mercado global.

Además, su monitoreo constante ayuda a ajustar las técnicas de explotación en función de las variaciones geológicas, maximizando el aprovechamiento de los recursos y reduciendo el impacto ambiental.

Más allá de la eficiencia operativa, la geología moderna en Peñoles está intrínsecamente ligada a la sostenibilidad y la seguridad.

El estudio de la mecánica de rocas y la estabilidad de taludes es vital para proteger la integridad física de los colaboradores en las minas; asimismo, el conocimiento hidrogeológico permite una gestión responsable del agua, asegurando que las operaciones convivan en armonía con el entorno y los acuíferos.

Valorar la geología es reconocer que los recursos minerales son finitos y que su aprovechamiento requiere una ética profunda. Los geólogos de Peñoles buscan minerales y soluciones para las necesidades de un mundo en transición. Desde el cobre para la infraestructura eléctrica hasta los metales preciosos para la electrónica avanzada, su labor es el primer paso indispensable para que la sociedad acceda a una mejor calidad de vida a través de la industria minero-metalúrgica.

Actualmente, la empresa realiza labores de exploración a cargo de su equipo de geólogos en Perú, Chile y diversas entidades de México.

Industrias Peñoles se siente orgullosa de contar con un equipo de geología de clase mundial, cuyo compromiso con la excelencia técnica y el respeto al medio ambiente asegura que la empresa siga siendo un referente de la minería mexicana ante el mundo.

El Día del Geólogo en México se celebra el 6 de enero y conmemora la fundación del Real Seminario de Minería en 1792, institución que marcó el inicio formal del estudio de las ciencias de la Tierra en el continente americano.

