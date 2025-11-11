Torreón y Monclova se suman a las marchas del Movimiento del Sombrero y Generación Z

Coahuila
/ 11 noviembre 2025
    Torreón y Monclova se suman a las marchas del Movimiento del Sombrero y Generación Z
    Jóvenes de distintas edades comienzan a organizarse para participar en la movilización convocada en varias ciudades del país. FOTO: CUARTOSCURO

Las movilizaciones convocadas para este fin de semana contemplan concentraciones simultáneas, recorridos por las principales avenidas y la participación de colectivos juveniles

Las movilizaciones programadas para este 15 de noviembre, impulsadas por la llamada generación Z y el movimiento del sombrero, tendrán presencia en Coahuila con convocatorias abiertas en Monclova y Torreón.

Ambas ciudades se suman a una red nacional de protestas que abarcan al menos 24 estados y que surgieron tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hecho que dio nuevo impulso a esta expresión juvenil.

En Monclova, los participantes han sido citados en el Rallador de Queso, ubicado sobre el bulevar Madero, a las 18:00 horas. En Torreón, el punto de reunión será la Fuente del Pensador, en la zona de Juárez y Morelos, a partir de las 10:00 horas. Los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, en Durango, anunciaron que sus asistentes se integrarán a la movilización torreonense.

Este movimiento comenzó a expandirse desde plataformas digitales como Discord, impulsado por jóvenes nacidos entre 1995 y 2012. Según los organizadores, la inconformidad por la inseguridad, la corrupción, la desigualdad y la crisis económica ha generado una ola de convocatorias que, hasta ahora, reúnen ciudades de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y el Estado de México, además de la Ciudad de México.

En la capital del país, se prevé la concentración más numerosa. La marcha iniciará en el Ángel de la Independencia a las 08:00 horas y avanzará hacia el Zócalo. El diputado independiente Carlos Bautista señaló que participará en la movilización y mencionó que no descarta que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, también acuda. El legislador recordó que en Uruapan se realizó recientemente una marcha que calificó como histórica por su magnitud y participación.

En Chiapas, el movimiento reporta presencia en Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tapachula. Mientras tanto, en Veracruz se han confirmado dos sedes: Xalapa y Puerto de Veracruz.

Las movilizaciones del 15N representan una de las primeras expresiones masivas de la generación Z fuera del entorno digital. Coahuila se suma a esta jornada con dos concentraciones que formarán parte de la protesta nacional.

(Con información de medios nacionales)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

