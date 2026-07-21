A un año de su fallecimiento, celebrarán misa en Torreón en honor del padre Gerardo Zatarain

TORREÓN, COAH.- Al cumplirse el primer aniversario luctuoso del presbítero Gerardo Zatarain García, los fieles de la parroquia San Agustín celebrarán el viernes 28 de agosto una eucaristía en su honor, para recordar su trayectoria, su vocación y el legado espiritual que dejó entre numerosas familias de la Comarca Lagunera. La celebración se llevará a cabo a las 18:00 horas en la parroquia San Agustín, ubicada en Paseo del Viento Sur 350, en la colonia Ampliación La Rosita. Se trata del templo con el que el sacerdote mantuvo una relación muy estrecha durante el tramo final de su labor pastoral.

Gerardo Zatarain García falleció el 28 de agosto de 2025, justamente el día dedicado a San Agustín, tras permanecer hospitalizado durante más de tres semanas. Su deceso generó múltiples expresiones de afecto entre feligreses, presbíteros y diversas agrupaciones católicas de la Diócesis de Torreón. Originario de Torreón, donde nació el 10 de mayo de 1952, inició su formación eclesiástica desde temprana edad en el Seminario Diocesano del Señor San José, en Guadalajara, y posteriormente en el Seminario Regional del Norte, en Chihuahua. Recibió la ordenación sacerdotal el 22 de agosto de 1981 en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, alcanzando a celebrar 44 años de vida ministerial poco antes de su fallecimiento. Durante su ministerio desempeñó diversos cargos en la Diócesis de Torreón. Fue promotor vocacional, vicario, coordinador del Movimiento de Cursillos de Cristiandad y párroco en San Juan Bautista, la Catedral del Carmen, San José, Todos los Santos y San Agustín. Asimismo, en 2021 fue designado capellán oficial del Club Santos Laguna, institución con la que fortaleció un vínculo especial por su conocida afición al futbol. En julio de 2023 asumió como párroco de San Agustín y, posteriormente, en noviembre de 2024, quedó asignado de manera definitiva a esa misma comunidad parroquial, donde continuó guiando espiritualmente a los creyentes a pesar de las complicaciones de salud que enfrentó en la etapa final de su vida.

Su humildad, trato afable y estilo particular de convivir con la sociedad convirtieron al padre Zatarain en un referente entrañable de la Iglesia católica local. Tras su fallecimiento, multitud de fieles acudió a darle el último adiós durante las exequias celebradas en el templo de San José, acompañados por el obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, y miembros del presbiterio diocesano. De este modo, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, la comunidad de San Agustín volverá a reunirse en oración para recordar a quien consagró más de cuatro décadas al sacerdocio y dejó una huella de cercanía, servicio y acompañamiento entre los católicos laguneros.

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