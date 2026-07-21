Destinarán 200 mdp para modernizar sistema de agua en Torreón; designan gerencia en SIMAS

El edil detalló que los recursos se emplearán en la reparación urgente de colectores sanitarios colapsados, la puesta en marcha de nueva infraestructura y la conexión de caudales que permanecen fuera de la red general.

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de optimizar el servicio del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), el alcalde de Torreón , Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que se destinarán 200 millones de pesos para remozar las redes existentes, abrir nuevos pozos y realizar enlaces estratégicos que agilicen la distribución del agua.

”Hay sitios en los que solo se precisa la conexión. Contamos con pozos de buen volumen que podemos vincular con sectores donde el vital líquido ha escaseado”, señaló.

El alcalde indicó que estas acciones responden a la necesidad de hacer frente a las altas temperaturas y preparar al organismo para los trabajos de mantenimiento programados durante septiembre.

CONTINÚA ENTREGA DE TINACOS

Asimismo, aseguró que continuará el reparto de tinacos en las colonias. Explicó que contar con reservas de agua en los hogares ayuda a las familias a enfrentar cortes ocasionados por fallas o reparaciones técnicas.

Riquelme Solís recalcó que la meta es consolidar la estabilidad técnica, financiera y operativa del SIMAS. Con ello, dijo, se busca mejorar la calidad del servicio e impulsar la recaudación mediante el pago oportuno de los usuarios para fortalecer la capitalización del organismo.

En el plano financiero, informó que se buscarán alianzas con proveedores para garantizar insumos y servicios. Además, se trabaja en un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para saldar pasivos mediante un esquema de pagos acorde con la capacidad financiera del organismo.

DESIGNACIÓN DE GERENTE

Por otro lado, el alcalde confirmó que durante la sesión del Consejo de este martes se someterá a votación la designación de Xavier Herrera como nuevo gerente general del SIMAS Torreón.

Finalmente, expresó su confianza en que el nombramiento sea aprobado y aseguró que el funcionario contará con el respaldo del Ayuntamiento para atender las demandas ciudadanas en materia de servicios hidráulicos.