$!Abren convocatoria en Torreón para Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

Desde este lunes 27 de abril y hasta el 3 de mayo, se mantiene abierta la etapa de inscripción para la Pensión de Adultos Mayores y el esquema Mujeres Bienestar. Esta convocatoria está enfocada en todas aquellas personas que alcanzaron la edad reglamentaria durante el bimestre de marzo y abril. La titular de la Secretaría del Bienestar en la Región Laguna, Karla Zamora, subrayó que la comunicación clara es fundamental para que la ciudadanía asista en las fechas asignadas, permitiendo que la incorporación sea una experiencia ágil y sin contratiempos para todos los asistentes.

Se detalló que el registro operará bajo un esquema de orden alfabético, tomando como referencia la letra inicial del primer apellido. Esta metodología busca optimizar los tiempos de espera y prevenir la saturación de personas en el punto de atención designado para la ciudad. El centro de registro en Torreón se localiza en las instalaciones de la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), situada en el bulevar Revolución, esquina con las calles Comonfort y Donato Guerra. Las mesas de recepción operarán en una jornada de 10:00 a 16:00 horas.

Para formalizar el trámite, los solicitantes deben acudir con original y copia de su identificación oficial, acta de nacimiento, CURP actualizada y un recibo de servicios que acredite su domicilio (con un máximo de tres meses de vigencia). Los organizadores recordaron que es posible verificar sedes alternas o detalles adicionales mediante la plataforma digital del Gobierno Federal, para que ningún interesado se quede fuera por falta de conectividad o cercanía geográfica.

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