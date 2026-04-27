Abren convocatoria en Torreón para Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 27 abril 2026
    Abren convocatoria en Torreón para Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar
    La cita es del 27 de abril al 3 de mayo, en las instalaciones de la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), situada en el bulevar Revolución SANDRA GÓMEZ

La inscripción será de acuerdo con el rden alfabético a partir de este 27 de abril

Desde este lunes 27 de abril y hasta el 3 de mayo, se mantiene abierta la etapa de inscripción para la Pensión de Adultos Mayores y el esquema Mujeres Bienestar. Esta convocatoria está enfocada en todas aquellas personas que alcanzaron la edad reglamentaria durante el bimestre de marzo y abril.

La titular de la Secretaría del Bienestar en la Región Laguna, Karla Zamora, subrayó que la comunicación clara es fundamental para que la ciudadanía asista en las fechas asignadas, permitiendo que la incorporación sea una experiencia ágil y sin contratiempos para todos los asistentes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ante-amenazas-recientes-de-tiroteos-uadec-descarta-operativos-mochila-generalizados-GB20303270

Se detalló que el registro operará bajo un esquema de orden alfabético, tomando como referencia la letra inicial del primer apellido. Esta metodología busca optimizar los tiempos de espera y prevenir la saturación de personas en el punto de atención designado para la ciudad.

El centro de registro en Torreón se localiza en las instalaciones de la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), situada en el bulevar Revolución, esquina con las calles Comonfort y Donato Guerra. Las mesas de recepción operarán en una jornada de 10:00 a 16:00 horas.

$!Abren convocatoria en Torreón para Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

Para formalizar el trámite, los solicitantes deben acudir con original y copia de su identificación oficial, acta de nacimiento, CURP actualizada y un recibo de servicios que acredite su domicilio (con un máximo de tres meses de vigencia).

Los organizadores recordaron que es posible verificar sedes alternas o detalles adicionales mediante la plataforma digital del Gobierno Federal, para que ningún interesado se quede fuera por falta de conectividad o cercanía geográfica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mujeres
adultos mayores
Pensiones

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tiroteos

Tiroteos
true

¿Traición a la patria en Chihuahua?

true

POLITICÓN: Entre Lamborghinis y pleitos vulgares, Tony Flores estuvo a nada de quedarse sin candidatura en la 4T
El evento ofrecerá actividades con música, baile y entretenimiento infantil

Saltillo celebrará el Día del Niño con ‘Lore Lore’, ‘Los Chicharrines’ y show de Guerreras K-Pop
El presunto agresor se resguardó en su domicilio tras el ataque, por lo que autoridades no pudieron ingresar al inmueble al no contar con una orden ni una denuncia formal en su contra.

Golpea a adulto mayor y lo deja lesionado en Saltillo; agresor se refugia en su domicilio
Alberto Rodríguez Espinoza, golfista saltillense, fue reconocido como Mejor Juvenil tras su actuación en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C.

Brilla en el green: Alberto Rodríguez Espinoza conquista el galardón al Mejor Juvenil en Las Misiones
Seguridad en el exterior del Washington Hilton después de que se produjeran disparos durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche.

El tiroteo de la cena de corresponsales de la Casa Blanca desata especulaciones en internet
Mineros trabajan en un yacimiento ilegal de oro dentro de la base militar del Batallón de Fusileros 31 en Caucasia, Colombia.

La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana