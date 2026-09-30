Acciones continuas en Torreón para resolver daños por lluvias; Ayuntamiento sostiene monitoreo y vigilancia

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    Acciones continuas en Torreón para resolver daños por lluvias; Ayuntamiento sostiene monitoreo y vigilancia
    Cuadrillas del Ayuntamiento de Torreón trabajan para retirar árboles y ramas caídas, inspeccionar y limpiar bocas de tormenta, y supervisar el funcionamiento de cárcamos. SANDRA GÓMEZ

Cuadrillas del Gobierno Municipal intensifican el retiro de árboles, ramas y limpieza de alcantarillas ante la previsión de más precipitaciones

TORREÓN, COAH.- Para acelerar la respuesta a los reportes ciudadanos tras las intensas lluvias y vientos registrados la tarde de ayer en Torreón, Coahuila, las áreas operativas del Municipio laboraron durante toda la noche y mantienen las faenas para retirar árboles y ramas caídas, inspeccionar y limpiar bocas de tormenta, y supervisar el funcionamiento de cárcamos.

A causa de interrupciones en el suministro eléctrico, permanecen temporalmente sin servicio los semáforos ubicados en carretera antigua a San Pedro y La Unión-La Partida; carretera antigua a San Pedro y Las Trojes; Paseo del Tecnológico y Fundadores; y bulevar Revolución con Galeana, puntos donde agentes viales regulan el tránsito para salvaguardar a conductores y peatones.

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Asimismo, elementos de Parques y Jardines, La Ola, Simas Torreón y el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) despliegan operativos de atención en las vialidades principales.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos, en colaboración con su homóloga estatal, conserva activos los protocolos de emergencia para vigilar distintos sectores y prevenir riesgos derivados de cables caídos, postes o árboles endebles.

Como medida de asistencia social prioritaria, la Dirección de Desarrollo Social distribuirá hule protector a los hogares que lo requieran.

Se reitera el llamado a la población para reportar cualquier contingencia. De acuerdo con informes de la Conagua, el pronóstico indica probabilidad de lluvias y rachas de viento para las siguientes 48 horas, por lo que el Ayuntamiento vigila de forma permanente la ciudad.

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De igual forma, se aconseja asegurar objetos propensos a ser derribados por el viento, no refugiarse bajo árboles o estructuras frágiles, evitar cruzar acumulaciones severas de agua y reportar emergencias al 911 o al teléfono de Protección Civil 871-712-00-66, abierto las 24 horas.

Se recuerda a la comunidad que arrojar basura en la vía pública o sacar los residuos fuera del horario del camión recolector obstruye la red de drenaje, ralentiza el desalojo pluvial y propicia inundaciones.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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