Acciones continuas en Torreón para resolver daños por lluvias; Ayuntamiento sostiene monitoreo y vigilancia

TORREÓN, COAH.- Para acelerar la respuesta a los reportes ciudadanos tras las intensas lluvias y vientos registrados la tarde de ayer en Torreón, Coahuila, las áreas operativas del Municipio laboraron durante toda la noche y mantienen las faenas para retirar árboles y ramas caídas, inspeccionar y limpiar bocas de tormenta, y supervisar el funcionamiento de cárcamos. A causa de interrupciones en el suministro eléctrico, permanecen temporalmente sin servicio los semáforos ubicados en carretera antigua a San Pedro y La Unión-La Partida; carretera antigua a San Pedro y Las Trojes; Paseo del Tecnológico y Fundadores; y bulevar Revolución con Galeana, puntos donde agentes viales regulan el tránsito para salvaguardar a conductores y peatones.

Asimismo, elementos de Parques y Jardines, La Ola, Simas Torreón y el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) despliegan operativos de atención en las vialidades principales. La Dirección de Protección Civil y Bomberos, en colaboración con su homóloga estatal, conserva activos los protocolos de emergencia para vigilar distintos sectores y prevenir riesgos derivados de cables caídos, postes o árboles endebles. Como medida de asistencia social prioritaria, la Dirección de Desarrollo Social distribuirá hule protector a los hogares que lo requieran. Se reitera el llamado a la población para reportar cualquier contingencia. De acuerdo con informes de la Conagua, el pronóstico indica probabilidad de lluvias y rachas de viento para las siguientes 48 horas, por lo que el Ayuntamiento vigila de forma permanente la ciudad.

De igual forma, se aconseja asegurar objetos propensos a ser derribados por el viento, no refugiarse bajo árboles o estructuras frágiles, evitar cruzar acumulaciones severas de agua y reportar emergencias al 911 o al teléfono de Protección Civil 871-712-00-66, abierto las 24 horas. Se recuerda a la comunidad que arrojar basura en la vía pública o sacar los residuos fuera del horario del camión recolector obstruye la red de drenaje, ralentiza el desalojo pluvial y propicia inundaciones.