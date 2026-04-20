Advierte Canacintra Torreón sobre vulnerabilidad ante bloqueos bancarios de la UIF

TORREÓN, COAH.- La Canacintra Torreón expresó su alarma ante la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para inmovilizar cuentas bancarias omitiendo el mandato de un juez.

El organismo empresarial subrayó que esta práctica pone en entredicho la seguridad jurídica de las compañías locales.

Mediante un pronunciamiento oficial, la cámara resaltó que el bloqueo directo de fondos compromete la viabilidad operativa de las industrias, impactando directamente en el cumplimiento de salarios y compromisos con proveedores.