Advierte Canacintra Torreón sobre vulnerabilidad ante bloqueos bancarios de la UIF

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Torreón
/ 20 abril 2026
    Advierte Canacintra Torreón sobre vulnerabilidad ante bloqueos bancarios de la UIF
    El organismo empresarial señaló que la falta de claridad y los procesos lentos de desbloqueo generan incertidumbre y desconfianza entre empresas y ciudadanos de la región. SANDRA GÓMEZ

Exponen que la facultad de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial vulnera la seguridad jurídica y pone en riesgo la operación de empresas y ciudadanos

TORREÓN, COAH.- La Canacintra Torreón expresó su alarma ante la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para inmovilizar cuentas bancarias omitiendo el mandato de un juez.

El organismo empresarial subrayó que esta práctica pone en entredicho la seguridad jurídica de las compañías locales.

Mediante un pronunciamiento oficial, la cámara resaltó que el bloqueo directo de fondos compromete la viabilidad operativa de las industrias, impactando directamente en el cumplimiento de salarios y compromisos con proveedores.

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La organización enfatizó que la lentitud en los procesos de desbloqueo agrava las consecuencias financieras para el sector.

La cámara advirtió que tanto ciudadanos como empresas quedan expuestos a perder el control de sus recursos sin un juicio previo, enfrentando una situación de indefensión mientras se deslindan responsabilidades.

Reportaron, además, que la desorganización institucional actual solo incrementa el clima de desconfianza en la región.

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Finalmente, instaron al Gobierno a priorizar el debido proceso y la transparencia. La Canacintra concluyó que el enfoque debe estar en aplicar con rigor el marco legal vigente, en lugar de impulsar normativas que desprotejan al sector productivo frente a decisiones administrativas unilaterales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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