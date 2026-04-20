Advierte Canacintra Torreón sobre vulnerabilidad ante bloqueos bancarios de la UIF
Exponen que la facultad de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial vulnera la seguridad jurídica y pone en riesgo la operación de empresas y ciudadanos
TORREÓN, COAH.- La Canacintra Torreón expresó su alarma ante la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para inmovilizar cuentas bancarias omitiendo el mandato de un juez.
El organismo empresarial subrayó que esta práctica pone en entredicho la seguridad jurídica de las compañías locales.
Mediante un pronunciamiento oficial, la cámara resaltó que el bloqueo directo de fondos compromete la viabilidad operativa de las industrias, impactando directamente en el cumplimiento de salarios y compromisos con proveedores.
La organización enfatizó que la lentitud en los procesos de desbloqueo agrava las consecuencias financieras para el sector.
La cámara advirtió que tanto ciudadanos como empresas quedan expuestos a perder el control de sus recursos sin un juicio previo, enfrentando una situación de indefensión mientras se deslindan responsabilidades.
Reportaron, además, que la desorganización institucional actual solo incrementa el clima de desconfianza en la región.
Finalmente, instaron al Gobierno a priorizar el debido proceso y la transparencia. La Canacintra concluyó que el enfoque debe estar en aplicar con rigor el marco legal vigente, en lugar de impulsar normativas que desprotejan al sector productivo frente a decisiones administrativas unilaterales.