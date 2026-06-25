Ajustan recorridos en rutas de transporte público por obras en bulevar Revolución
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Nueve rutas de transporte urbano, suburbano e interestatal modificaron temporalmente sus recorridos
TORREÓN, COAH.- A fin de mitigar los problemas de tráfico generados por los trabajos de infraestructura que se ejecutan en el bulevar Revolución, la Dirección de Transporte Público Municipal de Torreón puso en marcha un plan de desvío temporal que afecta a nueve rutas de transporte urbano, suburbano e interestatal que transitan por la zona.
Las rutas sujetas a estos cambios son Valle Oriente-Monterreal, Alianza La Cortina, Valle Oriente-Cereso, Alianza La Joya, Ciudad Nazas y Nuevo Mieleras.
Asimismo, la medida alcanza a las rutas suburbanas Torreón-Matamoros, Congregación Hidalgo y Laguna Seca, además de la ruta interestatal Periférico.
El esquema operativo establece que las unidades con dirección oriente-poniente deberán desviarse hacia el bulevar Francisco Sarabia, avanzar por la avenida Juárez hasta llegar a la calzada México, para finalmente reincorporarse al bulevar Revolución a la altura del monumento conocido como El Caballito y seguir su curso normal.
El funcionario enfatizó que el propósito primordial es descongestionar el área afectada por las obras y exhortó a los usuarios a planificar sus traslados con antelación, advirtiendo que los ajustes podrían ocasionar ligeras variaciones en los horarios habituales de llegada.
La implementación de estas rutas alternas es de carácter transitorio. En este sentido, la dependencia municipal realiza actualmente un diagnóstico detallado del flujo vehicular, poniendo especial atención en las horas pico: de 07:00 a 09:00 horas y de 13:00 a 15:00 horas.
Para garantizar la seguridad y fluidez, se ha instruido a los operadores realizar el ascenso y descenso de pasajeros estrictamente por el carril derecho.
El funcionario municipal, anunció que se llevará a cabo una mesa de trabajo con los representantes de las líneas de transporte para socializar los cambios y coordinar esfuerzos con Tránsito y Vialidad y el Sistema Integral de Mantenimiento Vial, con el objetivo de optimizar la sincronización semafórica en las vías alternas.
Las autoridades aseguraron que estas disposiciones se mantendrán vigentes solo durante el tiempo que duren las obras, buscando siempre minimizar las molestias a la ciudadanía.