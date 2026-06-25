Ajustan recorridos en rutas de transporte público por obras en bulevar Revolución

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Ajustan recorridos en rutas de transporte público por obras en bulevar Revolución
    Los desvíos son temporales y permanecerán vigentes únicamente mientras concluyen las obras. SANDRA GÓMEZ

Nueve rutas de transporte urbano, suburbano e interestatal modificaron temporalmente sus recorridos

TORREÓN, COAH.- A fin de mitigar los problemas de tráfico generados por los trabajos de infraestructura que se ejecutan en el bulevar Revolución, la Dirección de Transporte Público Municipal de Torreón puso en marcha un plan de desvío temporal que afecta a nueve rutas de transporte urbano, suburbano e interestatal que transitan por la zona.

Las rutas sujetas a estos cambios son Valle Oriente-Monterreal, Alianza La Cortina, Valle Oriente-Cereso, Alianza La Joya, Ciudad Nazas y Nuevo Mieleras.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/coahuila-y-durango-estrechan-blindaje-fronterizo-con-plataforma-de-seguridad-integrada-GN21686527

Asimismo, la medida alcanza a las rutas suburbanas Torreón-Matamoros, Congregación Hidalgo y Laguna Seca, además de la ruta interestatal Periférico.

El esquema operativo establece que las unidades con dirección oriente-poniente deberán desviarse hacia el bulevar Francisco Sarabia, avanzar por la avenida Juárez hasta llegar a la calzada México, para finalmente reincorporarse al bulevar Revolución a la altura del monumento conocido como El Caballito y seguir su curso normal.

El funcionario enfatizó que el propósito primordial es descongestionar el área afectada por las obras y exhortó a los usuarios a planificar sus traslados con antelación, advirtiendo que los ajustes podrían ocasionar ligeras variaciones en los horarios habituales de llegada.

La implementación de estas rutas alternas es de carácter transitorio. En este sentido, la dependencia municipal realiza actualmente un diagnóstico detallado del flujo vehicular, poniendo especial atención en las horas pico: de 07:00 a 09:00 horas y de 13:00 a 15:00 horas.

Para garantizar la seguridad y fluidez, se ha instruido a los operadores realizar el ascenso y descenso de pasajeros estrictamente por el carril derecho.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/en-la-laguna-empresarios-respaldan-trayectoria-de-miguel-riquelme-para-encabezar-gobierno-municipal-FN21686715

El funcionario municipal, anunció que se llevará a cabo una mesa de trabajo con los representantes de las líneas de transporte para socializar los cambios y coordinar esfuerzos con Tránsito y Vialidad y el Sistema Integral de Mantenimiento Vial, con el objetivo de optimizar la sincronización semafórica en las vías alternas.

Las autoridades aseguraron que estas disposiciones se mantendrán vigentes solo durante el tiempo que duren las obras, buscando siempre minimizar las molestias a la ciudadanía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Transporte Público

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La estrategia de Sheinbaum

La estrategia de Sheinbaum
true

Felipe VI en México, un acto de cortesía y buena voluntad
true

POLITICÓN: Escándalo en la Filarmónica del Desierto destapa crisis de autoridad en la Secretaría de Cultura

Añadió que en el caso del tramo Saltillo-Nuevo Laredo se está construyendo el primer viaducto de 1.3 kilómetros de longitud en el que ya lleva 75 pilas y la excavación para 6 zapatas.

Gobierno de Sheinbaum revela nuevos detalles de la construcción del tramo del Tren Saltillo-Nuevo Laredo
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la estación de Bomberos de Derramadero tras confirmarse el fallecimiento de una mujer que había sido trasladada en un vehículo particular por sus familiares.

Llega sin vida mujer a estación de Bomberos tras traslado de emergencia en Derramadero

Mateo Chávez abrió el marcador con una definición precisa tras una asistencia filtrada de Luis Romo.

¡Históricos!: México derrota 3-0 a Chequia y se perfila para enfrentar a Escocia en el Mundial 2026
Vecinos de la capital y de ciudades como San Felipe y Valencia salieron en masa a las calles tras el pánico y la confusión generados por dos fuertes sismos consecutivos, el mayor de ellos con una magnitud de 7,5.

Noche de terror en Venezuela: Testimonios de una población que durmió en las calles por los sismos
El episodio ocurrió en un contexto de creciente incertidumbre regional.

Preocupación en el estrecho de Ormuz tras el impacto de un petrolero después de que Irán advirtiera a los barcos que dieran la vuelta