Coahuila y Durango estrechan blindaje fronterizo con plataforma de seguridad integrada

El encuentro reunió a los fiscales de ambas entidades, mandos de la Secretaría de Seguridad y al general de la 11ª Región Militar, quienes evaluaron esquemas para blindar puntos estratégicos.

TORREÓN, COAH.- Autoridades de Coahuila y Durango formalizaron, durante su reciente mesa de seguridad interestatal, el lanzamiento de un sistema de vigilancia compartido que entrará en funciones próximamente. Esta estrategia busca optimizar la capacidad de respuesta y la coordinación operativa en los límites estatales para combatir la incidencia delictiva.

Federico Fernández Montañez, fiscal de Coahuila, resaltó la implementación de un monitoreo en tiempo real mediante tecnología de cámaras y enlaces de comunicación, mecanismo que ya ha facilitado la captura de sospechosos de robo en municipios colindantes como Gómez Palacio.

Asimismo, se reportó la aprehensión de un individuo requerido en Durango por delitos de fraude y falsificación, quien ya enfrenta su proceso legal. Fernández Montañez subrayó que esta alianza es permanente, permitiendo el intercambio constante de datos, la ejecución de órdenes de captura y operativos coordinados.

Dentro de las mejoras, destaca la optimización de los sistemas de radiocomunicación, esencial para acelerar la atención de emergencias en áreas rurales.

El fiscal Federico Fernández Montañez, enfatizó que la colaboración extiende su impacto a la atención de ciudadanos vulnerables y destacó el rol fundamental de las denuncias ciudadanas para prevenir riesgos en toda la región.