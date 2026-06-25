Coahuila y Durango estrechan blindaje fronterizo con plataforma de seguridad integrada

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Coahuila y Durango estrechan blindaje fronterizo con plataforma de seguridad integrada
    Federico Fernández aclaró que la alianza con el estado de Durango, es permanente. SANDRA GÓMEZ

Fiscalías de ambos estados hacen causa común contra la delincuencia

TORREÓN, COAH.- Autoridades de Coahuila y Durango formalizaron, durante su reciente mesa de seguridad interestatal, el lanzamiento de un sistema de vigilancia compartido que entrará en funciones próximamente. Esta estrategia busca optimizar la capacidad de respuesta y la coordinación operativa en los límites estatales para combatir la incidencia delictiva.

El encuentro reunió a los fiscales de ambas entidades, mandos de la Secretaría de Seguridad y al general de la 11ª Región Militar, quienes evaluaron esquemas para blindar puntos estratégicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/fiscalia-de-coahuila-fortalece-coordinacion-con-durango-y-nuevo-leon-en-materia-de-seguridad-fernandez-montanez-NN21685769

Federico Fernández Montañez, fiscal de Coahuila, resaltó la implementación de un monitoreo en tiempo real mediante tecnología de cámaras y enlaces de comunicación, mecanismo que ya ha facilitado la captura de sospechosos de robo en municipios colindantes como Gómez Palacio.

Asimismo, se reportó la aprehensión de un individuo requerido en Durango por delitos de fraude y falsificación, quien ya enfrenta su proceso legal. Fernández Montañez subrayó que esta alianza es permanente, permitiendo el intercambio constante de datos, la ejecución de órdenes de captura y operativos coordinados.

Dentro de las mejoras, destaca la optimización de los sistemas de radiocomunicación, esencial para acelerar la atención de emergencias en áreas rurales.

El fiscal Federico Fernández Montañez, enfatizó que la colaboración extiende su impacto a la atención de ciudadanos vulnerables y destacó el rol fundamental de las denuncias ciudadanas para prevenir riesgos en toda la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alianza
Blindaje
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


FGE

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La estrategia de Sheinbaum

La estrategia de Sheinbaum
true

Felipe VI en México, un acto de cortesía y buena voluntad
true

POLITICÓN: Escándalo en la Filarmónica del Desierto destapa crisis de autoridad en la Secretaría de Cultura

Añadió que en el caso del tramo Saltillo-Nuevo Laredo se está construyendo el primer viaducto de 1.3 kilómetros de longitud en el que ya lleva 75 pilas y la excavación para 6 zapatas.

Gobierno de Sheinbaum revela nuevos detalles de la construcción del tramo del Tren Saltillo-Nuevo Laredo
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la estación de Bomberos de Derramadero tras confirmarse el fallecimiento de una mujer que había sido trasladada en un vehículo particular por sus familiares.

Llega sin vida mujer a estación de Bomberos tras traslado de emergencia en Derramadero

Mateo Chávez abrió el marcador con una definición precisa tras una asistencia filtrada de Luis Romo.

¡Históricos!: México derrota 3-0 a Chequia y se perfila para enfrentar a Escocia en el Mundial 2026
Vecinos de la capital y de ciudades como San Felipe y Valencia salieron en masa a las calles tras el pánico y la confusión generados por dos fuertes sismos consecutivos, el mayor de ellos con una magnitud de 7,5.

Noche de terror en Venezuela: Testimonios de una población que durmió en las calles por los sismos
El episodio ocurrió en un contexto de creciente incertidumbre regional.

Preocupación en el estrecho de Ormuz tras el impacto de un petrolero después de que Irán advirtiera a los barcos que dieran la vuelta