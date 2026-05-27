Alerta CMIC rezago en obra pública lagunera

El presidente del organismo, Alejandro Jiménez Algara, señaló que la asignación de contratos gubernamentales registra una caída cercana al 20 por ciento en comparación con el año pasado, afectando principalmente a compañías que dependen de recursos públicos.

TORREÓN, COAH.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en La Laguna alertó sobre una desaceleración en la obra pública durante los primeros meses del año, situación que ya genera preocupación entre empresas del sector.

Explicó que, aunque la inversión privada mantiene actividad en la región, el freno en proyectos estatales y municipales ha reducido oportunidades de trabajo para constructoras locales.

Indicó que normalmente las licitaciones comienzan a liberarse desde abril; sin embargo, este año el flujo de proyectos ha sido lento y limitado. Consideró además que el proceso electoral podría influir en el retraso, aunque aclaró que no existe confirmación oficial.

Jiménez Algara reconoció que hasta ahora no se han registrado cierres de empresas, pero sí inquietud entre agremiados que permanecen sin contratos activos.

A esto se suma el incremento en costos de materiales como acero y cemento, así como el alza en mano de obra. “Un proyecto que anteriormente requería un peso de inversión, en la actualidad llega a demandar hasta un peso con cincuenta centavos”, señaló.

El dirigente advirtió que, de mantenerse el rezago en infraestructura pública, podría haber recortes de personal en el sector. No obstante, confió en que proyectos estatales relacionados con vialidades y redes de agua ayuden a reactivar la actividad constructiva en Torreón.