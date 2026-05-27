Alerta CMIC rezago en obra pública lagunera

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    Alerta CMIC rezago en obra pública lagunera
    Alejandro Jiménez Algara advirtió que la baja en proyectos públicos mantiene en incertidumbre a constructoras de la región. REDES SOCIALES

Constructores reportan caída cercana al 20% en contratos públicos y advierten presión por aumento en costos de materiales

TORREÓN, COAH.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en La Laguna alertó sobre una desaceleración en la obra pública durante los primeros meses del año, situación que ya genera preocupación entre empresas del sector.

El presidente del organismo, Alejandro Jiménez Algara, señaló que la asignación de contratos gubernamentales registra una caída cercana al 20 por ciento en comparación con el año pasado, afectando principalmente a compañías que dependen de recursos públicos.

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Explicó que, aunque la inversión privada mantiene actividad en la región, el freno en proyectos estatales y municipales ha reducido oportunidades de trabajo para constructoras locales.

Indicó que normalmente las licitaciones comienzan a liberarse desde abril; sin embargo, este año el flujo de proyectos ha sido lento y limitado. Consideró además que el proceso electoral podría influir en el retraso, aunque aclaró que no existe confirmación oficial.

Jiménez Algara reconoció que hasta ahora no se han registrado cierres de empresas, pero sí inquietud entre agremiados que permanecen sin contratos activos.

A esto se suma el incremento en costos de materiales como acero y cemento, así como el alza en mano de obra. “Un proyecto que anteriormente requería un peso de inversión, en la actualidad llega a demandar hasta un peso con cincuenta centavos”, señaló.

El dirigente advirtió que, de mantenerse el rezago en infraestructura pública, podría haber recortes de personal en el sector. No obstante, confió en que proyectos estatales relacionados con vialidades y redes de agua ayuden a reactivar la actividad constructiva en Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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