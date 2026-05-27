Va Coparmex Laguna por inversión extranjera tras gira en Canadá

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    Va Coparmex Laguna por inversión extranjera tras gira en Canadá
    Mary Carmen Reyes señaló que la Laguna busca integrarse a cadenas globales de suministro y atraer proyectos de alto valor. SANDRA GÓMEZ

Organismo empresarial identificó oportunidades para la región en electromovilidad, semiconductores y energías sustentables

TORREÓN, COAH.- Tras una gira de trabajo por Canadá, Coparmex Laguna anunció una estrategia de vinculación internacional para atraer inversiones y fortalecer la integración de empresas de la región en cadenas globales de suministro.

La presidenta del organismo, Mary Carmen Reyes, informó que durante reuniones realizadas en Toronto y Montreal se analizaron oportunidades para la Laguna ante la reconfiguración de mercados y los cambios en las reglas del comercio internacional.

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Entre los sectores con mayor potencial mencionó la electromovilidad, los semiconductores y las energías sustentables. Destacó además el convenio entre el Gobierno de Coahuila y la Universidad de Arizona para evaluar la infraestructura industrial del estado.

Indicó que la región cuenta con infraestructura y capital humano capacitado para captar inversión extranjera directa, así como para incorporar a pequeñas y medianas empresas locales en proyectos internacionales.

Sin embargo, advirtió que persiste preocupación por reformas aprobadas recientemente en el Congreso de la Unión, al considerar que la rapidez con la que avanzaron puede generar incertidumbre jurídica para los inversionistas.

Explicó que Coparmex mantiene seguimiento a cambios en materia laboral y a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, además de participar en mesas de análisis legislativo para presentar propuestas y observaciones técnicas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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