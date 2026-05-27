Va Coparmex Laguna por inversión extranjera tras gira en Canadá

La presidenta del organismo, Mary Carmen Reyes, informó que durante reuniones realizadas en Toronto y Montreal se analizaron oportunidades para la Laguna ante la reconfiguración de mercados y los cambios en las reglas del comercio internacional.

TORREÓN, COAH.- Tras una gira de trabajo por Canadá, Coparmex Laguna anunció una estrategia de vinculación internacional para atraer inversiones y fortalecer la integración de empresas de la región en cadenas globales de suministro.

Entre los sectores con mayor potencial mencionó la electromovilidad, los semiconductores y las energías sustentables. Destacó además el convenio entre el Gobierno de Coahuila y la Universidad de Arizona para evaluar la infraestructura industrial del estado.

Indicó que la región cuenta con infraestructura y capital humano capacitado para captar inversión extranjera directa, así como para incorporar a pequeñas y medianas empresas locales en proyectos internacionales.

Sin embargo, advirtió que persiste preocupación por reformas aprobadas recientemente en el Congreso de la Unión, al considerar que la rapidez con la que avanzaron puede generar incertidumbre jurídica para los inversionistas.

Explicó que Coparmex mantiene seguimiento a cambios en materia laboral y a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, además de participar en mesas de análisis legislativo para presentar propuestas y observaciones técnicas.