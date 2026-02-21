Alumnas de Talleres del DIF Torreón llevan cortes de cabello gratuitos a secundaria

Como parte del programa del curso de belleza de los Talleres Tonantzin del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, alumnas y docentes llevaron a cabo una brigada de corte de cabello en la Escuela Secundaria Número 50 “José Manuel Othón”, ubicada en el ejido El Cambio, beneficiando directamente a los estudiantes de la comunidad.

Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria de DIF Torreón, destacó que estas actividades permiten a las alumnas fortalecer su formación profesional mediante la práctica directa.

“Estas brigadas representan una oportunidad para que nuestras alumnas pongan en práctica lo aprendido en el aula, refuercen sus conocimientos y adquieran mayor seguridad en su desempeño, al tiempo que brindamos un servicio gratuito que apoya la economía de las familias en distintas comunidades de Torreón”, señaló.

Por su parte, la directora general de DIF Torreón, Marlene Martínez, enfatizó que estas acciones forman parte del compromiso social impulsado por la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González.