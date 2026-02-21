Alumnas de Talleres del DIF Torreón llevan cortes de cabello gratuitos a secundaria

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 21 febrero 2026
    Alumnas de Talleres del DIF Torreón llevan cortes de cabello gratuitos a secundaria
    Las brigadas permiten que las alumnas refuercen conocimientos y adquieran seguridad en su desempeño. CORTESÍA

La actividad benefició a los estudiantes de la comunidad de manera gratuita

Como parte del programa del curso de belleza de los Talleres Tonantzin del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, alumnas y docentes llevaron a cabo una brigada de corte de cabello en la Escuela Secundaria Número 50 “José Manuel Othón”, ubicada en el ejido El Cambio, beneficiando directamente a los estudiantes de la comunidad.

Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria de DIF Torreón, destacó que estas actividades permiten a las alumnas fortalecer su formación profesional mediante la práctica directa.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Torreón trabaja en documentación para atender observaciones de la ASF

“Estas brigadas representan una oportunidad para que nuestras alumnas pongan en práctica lo aprendido en el aula, refuercen sus conocimientos y adquieran mayor seguridad en su desempeño, al tiempo que brindamos un servicio gratuito que apoya la economía de las familias en distintas comunidades de Torreón”, señaló.

Por su parte, la directora general de DIF Torreón, Marlene Martínez, enfatizó que estas acciones forman parte del compromiso social impulsado por la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González.

$!El servicio gratuito también apoya la economía de las familias de distintas comunidades de Torreón.
El servicio gratuito también apoya la economía de las familias de distintas comunidades de Torreón. CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Fortalecen Canaco Torreón y Fiscalía de Coahuila vínculo por la seguridad regional

“Por instrucciones del Alcalde, en DIF Torreón trabajamos de manera permanente para acercar servicios y programas a quienes más lo necesitan. Participamos activamente en las brigadas comunitarias, y en las del Municipio: ‘El Alcalde y su Equipo en tu Colonia Hace Más’, además de mantener atención constante en Ciudad DIF y en nuestras instalaciones, siempre con el objetivo de fortalecer el bienestar de las familias torreonenses”, señaló.

Con estas acciones, DIF Torreón reafirma su compromiso de impulsar la capacitación con sentido social, generando oportunidades de aprendizaje para las alumnas de los Talleres Tonantzin y llevando beneficios directos a los sectores del municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cursos
Talleres

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fiscal general, Federico Fernández Montañez, afirma que Coahuila participa en la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Suman más de 25 detenidos ligados a células del crimen organizado en Coahuila durante 2026: Fiscal General
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Los medicamentos para bajar de peso han transformado el tratamiento de la obesidad en pocos años.

¿Demasiado efectivos? El nuevo dilema de los fármacos para adelgazar
El español Álvaro Fidalgo se naturalizó mexicano con la mira en la Selección, rumbo al Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo ‘ya es mexicano’; el llamado del ‘Vasco’ Aguirre es casi seguro para integrar la Selección Nacional
Conflictos en Morena

Conflictos en Morena
true

Ganando el debate, Colosio pierde
true

Simulacro Crítico
Comisión del INE resuelve en sesión dictar medidas cautelares al considerar una posible vulneración a los principios de independencia e imparcialidad en el Proceso Electoral Local de Coahuila.

Detecta INE afiliaciones indebidas rumbo a proceso electoral de Coahuila; prevén medidas cautelares