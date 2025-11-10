Anuncian nuevas rutas aéreas que conectan a Torreón con Mazatlán, Chihuahua y Monterrey

El alcalde Román Alberto Cepeda González anunció la incorporación de tres nuevas rutas aéreas desde Torreón hacia Mazatlán, Chihuahua y Monterrey, a cargo de la aerolínea Transportes Aéreos Regionales (TAR).

Con esta ampliación, la ciudad refuerza su conectividad y potencia el turismo, la inversión y las oportunidades de desarrollo para toda la región Laguna, afirmó el edil, quien mencionó que esto puede ser clave para el crecimiento económico.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC realiza Tercera Feria de Empleo y Prácticas Profesionales en La Laguna

“Estos tres nuevos destinos son importantes para todos, para la economía, la atracción de inversiones, para la conectividad, para las empresas en todas las actividades económicas, pero particularmente para todos los torreonenses y toda la región. Tiene que ver con un gran mensaje de crecimiento y es resultado de un trabajo conjunto del Gobierno Municipal con el Grupo TAR, con OMA, y por parte del gobernador Manolo Jiménez”, externó.

Las rutas hacia Mazatlán y Chihuahua arrancarán el primero de diciembre con dos frecuencias semanales, mientras que el vuelo a Monterrey comenzará en enero, también con dos frecuencias. Según el director general de TAR, Alberto Chávez Sánchez, esta expansión responde a la apuesta de la aerolínea por Torreón como punto estratégico que conecta el Pacífico, el norte y el Bajío.