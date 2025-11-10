Anuncian nuevas rutas aéreas que conectan a Torreón con Mazatlán, Chihuahua y Monterrey
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La conectividad aérea impulsa el crecimiento económico y la atracción de inversiones, afirma el Alcalde
El alcalde Román Alberto Cepeda González anunció la incorporación de tres nuevas rutas aéreas desde Torreón hacia Mazatlán, Chihuahua y Monterrey, a cargo de la aerolínea Transportes Aéreos Regionales (TAR).
Con esta ampliación, la ciudad refuerza su conectividad y potencia el turismo, la inversión y las oportunidades de desarrollo para toda la región Laguna, afirmó el edil, quien mencionó que esto puede ser clave para el crecimiento económico.
TE PUEDE INTERESAR: UAdeC realiza Tercera Feria de Empleo y Prácticas Profesionales en La Laguna
“Estos tres nuevos destinos son importantes para todos, para la economía, la atracción de inversiones, para la conectividad, para las empresas en todas las actividades económicas, pero particularmente para todos los torreonenses y toda la región. Tiene que ver con un gran mensaje de crecimiento y es resultado de un trabajo conjunto del Gobierno Municipal con el Grupo TAR, con OMA, y por parte del gobernador Manolo Jiménez”, externó.
Las rutas hacia Mazatlán y Chihuahua arrancarán el primero de diciembre con dos frecuencias semanales, mientras que el vuelo a Monterrey comenzará en enero, también con dos frecuencias. Según el director general de TAR, Alberto Chávez Sánchez, esta expansión responde a la apuesta de la aerolínea por Torreón como punto estratégico que conecta el Pacífico, el norte y el Bajío.
“Apostamos por Torreón, por su ubicación estratégica, por su dinamismo económico, pero sobre todo por su gente. Gracias a la visión del alcalde Román Alberto Cepeda y a la capacidad de gestión y ejecución de su equipo hoy podemos anunciar que estos nuevos vuelos son una realidad”, detalló.
El director de TAR detalló que estos vuelos facilitarán tanto los viajes de negocio como los de descanso, permitiendo traslados de aproximadamente una hora.
Además, anunció que TAR incrementará de tres a cinco las operaciones semanales hacia Querétaro y Ciudad Juárez, reconociendo a Torreón como un ejemplo nacional de dinamismo económico y como potencia industrial y exportadora.
Marcelo Valdez Quintanilla, director general de Desarrollo Económico, reafirmó que la nueva conectividad es fruto de una alianza sólida entre el gobierno municipal, el gobierno estatal, TAR aerolíneas y OMA. Destacó que el clima de seguridad que vive Torreón ha sido determinante para atraer inversiones y fortalecer el crecimiento.
TE PUEDE INTERESAR: Drenaje pluvial de Torreón, detenido por falta de presupuesto federal; alcalde urge a inicio de obras
“Este crecimiento es resultado del trabajo conjunto entre el gobierno municipal de Torreón, el gobierno del estado de Coahuila encabezado por Manolo Jiménez Salinas, TAR aerolíneas y grupo OMA. Es una alianza que refleja lo que distingue a Torreón y a Coahuila, la certeza, la seguridad y la confianza que ofrecen a las empresas para invertir y desarrollarse y generar más empleos”, externó.
“Torreón es una ciudad segura, atractiva, y con rumbo claro hacia el futuro. Estas nuevas rutas no solo fortalecen la conectividad aérea, sino también impulsan el turismo empresarial, el turismo médico o el educativo. Todo esto representa más movimiento, más vida, y más progreso para Torreón. Somos una ciudad que trabaja, crece, y no se detiene”, añadió.