UAdeC realiza Tercera Feria de Empleo y Prácticas Profesionales en La Laguna

Torreón
/ 10 noviembre 2025
    UAdeC realiza Tercera Feria de Empleo y Prácticas Profesionales en La Laguna
    Participaron 24 empresas que ofrecieron más de 300 vacantes que abren oportunidades para universitarios. FOTO: CORTESÍA

El evento se llevó a cabo en el Centro Cultural ‘Braulio Fernández Aguirre’ de Ciudad Universitaria

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación Unidad Laguna, llevó a cabo la Tercera Feria de Empleo y Prácticas Profesionales en el Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre” de Ciudad Universitaria, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la comunidad estudiantil y el mercado laboral.

En esta edición participaron 24 empresas que ofrecieron más de 300 vacantes para empleo y prácticas profesionales, abriendo oportunidades en áreas como ingenierías, ciencias administrativas, marketing, ventas y tecnologías de la información.

Como parte de las actividades, se habilitaron dos áreas destinadas a la simulación de entrevistas laborales. Estudiantes y egresados tuvieron la posibilidad de realizar prácticas con retroalimentación por parte de entrevistadores de la Escuela de Ciencias de la Comunidad, con el fin de mejorar sus habilidades y brindarles mayor seguridad durante futuros procesos de selección.

$!Se instalaron áreas de simulación de entrevistas para que los asistentes practicaran procesos de selección.
Se instalaron áreas de simulación de entrevistas para que los asistentes practicaran procesos de selección. FOTO: CORTESÍA

Al evento asistieron la coordinadora de Unidad Laguna, Sandra López Chavarría; el jefe del departamento de Vinculación, Ramiro Navarro; la encargada de Prácticas Profesionales, Verónica López; además de docentes, estudiantes y público en general.

Durante su mensaje, Navarro Rosales agradeció la participación de jóvenes y empresas, destacando que la feria se ha consolidado como un espacio clave para conectar el talento universitario con el sector productivo de la región.

Entre las empresas participantes estuvieron Peñoles, King Long, Golden Energy de México, TEMSA, Kyungshin Cable de México, KONE, Borgwarner, Joyson Safety Systems, EQ Manufacturas, Grupo SIMSA, Grupo Surman, así como instituciones públicas como el Servicio Nacional de Empleo, el INE y el SAT.

La feria también contó con el respaldo de organismos empresariales como CANACINTRA Torreón y el Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera, fortaleciendo la colaboración entre el sector productivo y la máxima casa de estudios del estado.

