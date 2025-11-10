UAdeC realiza Tercera Feria de Empleo y Prácticas Profesionales en La Laguna

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación Unidad Laguna, llevó a cabo la Tercera Feria de Empleo y Prácticas Profesionales en el Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre” de Ciudad Universitaria, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la comunidad estudiantil y el mercado laboral.

En esta edición participaron 24 empresas que ofrecieron más de 300 vacantes para empleo y prácticas profesionales, abriendo oportunidades en áreas como ingenierías, ciencias administrativas, marketing, ventas y tecnologías de la información.

Como parte de las actividades, se habilitaron dos áreas destinadas a la simulación de entrevistas laborales. Estudiantes y egresados tuvieron la posibilidad de realizar prácticas con retroalimentación por parte de entrevistadores de la Escuela de Ciencias de la Comunidad, con el fin de mejorar sus habilidades y brindarles mayor seguridad durante futuros procesos de selección.