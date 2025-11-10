Drenaje pluvial de Torreón, detenido por falta de presupuesto federal; alcalde urge a inicio de obras

Torreón
/ 10 noviembre 2025
    Drenaje pluvial de Torreón, detenido por falta de presupuesto federal; alcalde urge a inicio de obras
    Román Cepeda aseguró que la administración municipal hará todo lo posible para coordinar a los propietarios de los predios afectados y permitir el inicio de la obra. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ/ VANGUARDIA

El proyecto está dividido en tres etapas, y la primera cuenta con un folio que requiere una inversión cercana a entre 480 y 490 millones de pesos

TORREÓN, COAH.- El proyecto de drenaje pluvial para Torreón, una de las obras más demandadas por la ciudadanía, se encuentra detenido a nivel federal debido a la falta de suficiencia presupuestal, a pesar de que ya se cuenta con el folio y la documentación requerida.

El alcalde Román Alberto Cepeda González señaló que, aunque la gestión y ejecución del drenaje pluvial no recaen directamente en el municipio, la administración está comprometida a hacer todo lo necesario para que el proyecto se cristalice, insistiendo en la urgencia de la obra.

TE PUEDE INTERESAR: Se frena más de 10 % la construcción en Coahuila por alza en materiales

“El drenaje pluvial es un tema que se ocupa y nos preocupa a Torreón. Yo habré de hacer todo lo que tenga que hacer para que esto se cristalice”, comentó.

El proyecto está dividido en tres etapas, y la primera cuenta con un folio que requiere una inversión cercana a entre 480 y 490 millones de pesos.

Indicó que, tras dialogar con el director de la Cuenca Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hay trascendidos positivos sobre una posible partida presupuestal para iniciar la obra. Aunque la cantidad inicial pudiera no ser la total de la primera etapa, el municipio celebra cualquier recurso que permita arrancar los trabajos.

“Si ya se pudiera iniciar el proyecto, pues no importa, el tema es iniciarlo y que ya tenga utilidad desde donde inicia, que sería la parte poniente hacia la parte oriente y suroriente”, mencionó.

El proyecto contempla que el municipio colabore directamente en la obtención de cartas de intención de los propietarios de los predios afectados por el trazo de las líneas del drenaje.

TE PUEDE INTERESAR: Exhortan a Conagua a agilizar permisos de riego en Coahuila

Sin embargo, aclaró que la obligatoriedad y el compromiso firme de la compra y pago de los terrenos contemplados en las tres etapas recaen en el propio proyecto federal, no en el municipio.

El objetivo municipal es coordinar la voluntad de los dueños para generar las condiciones de inicio de las obras. La reunión con Conagua de la semana pasada abordó temas clave como la trazabilidad de la ruta, la conectividad y la operación de las líneas, además del tema de Agua Saludable.

Temas


Drenaje
Presupuesto
obras públicas

Localizaciones


Torreón

Personajes


Román Cepeda

Organizaciones


Conagua

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

true

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Emanuel Olache, explicó que las variaciones de temperatura y el uso de calentadores domésticos influyen en el aumento de días con mala calidad del aire durante la temporada invernal.

Aumentan días con mala calidad del aire por variaciones de temperatura y uso de calentadores: Dirección de Medio Ambiente de Saltillo
Autoridades municipales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y acordar medidas preventivas.

Instalará Ayuntamiento de Saltillo mesa de trabajo para gestionar puente peatonal en Lomas del Sur
El instituto hace un llamado a completar esquemas de vacunación por la temporada de frío.

IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía
El director general del COBAC informó que cerca del 10 por ciento del personal docente trabaja con contratos temporales desde hace siete años, debido a la falta de recursos federales y a la ausencia de concursos para otorgar plazas.

Desde 2018, 10% de docentes del Colegio de Bachilleres de Coahuila trabaja sin plaza
La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, destacó que la entidad solo cuenta con tres proyectos federales en el Presupuesto de Egresos 2026, por lo que será necesario continuar con la gestoría desde el Gobierno estatal y el Congreso local.

Coahuila deberá mantener gestión por falta de nuevos proyectos federales: Luz Elena Morales
La Sedu de Coahuila recuerda que los estudios cursados sin RVOE carecen de validez oficial y no permiten titularse ni continuar con posgrado.

Estudiantes de Coahuila pueden denunciar irregularidades con RVOE; conoce cómo
true

POLITICÓN: Reiteran reclamo en Durango por ‘extorsión’ de la CATEM; piden no bajar la guardia en Coahuila
Un atolototote

Un atolototote