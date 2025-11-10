Drenaje pluvial de Torreón, detenido por falta de presupuesto federal; alcalde urge a inicio de obras

TORREÓN, COAH.- El proyecto de drenaje pluvial para Torreón, una de las obras más demandadas por la ciudadanía, se encuentra detenido a nivel federal debido a la falta de suficiencia presupuestal, a pesar de que ya se cuenta con el folio y la documentación requerida.

El alcalde Román Alberto Cepeda González señaló que, aunque la gestión y ejecución del drenaje pluvial no recaen directamente en el municipio, la administración está comprometida a hacer todo lo necesario para que el proyecto se cristalice, insistiendo en la urgencia de la obra.

“El drenaje pluvial es un tema que se ocupa y nos preocupa a Torreón. Yo habré de hacer todo lo que tenga que hacer para que esto se cristalice”, comentó.

El proyecto está dividido en tres etapas, y la primera cuenta con un folio que requiere una inversión cercana a entre 480 y 490 millones de pesos.

Indicó que, tras dialogar con el director de la Cuenca Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hay trascendidos positivos sobre una posible partida presupuestal para iniciar la obra. Aunque la cantidad inicial pudiera no ser la total de la primera etapa, el municipio celebra cualquier recurso que permita arrancar los trabajos.

“Si ya se pudiera iniciar el proyecto, pues no importa, el tema es iniciarlo y que ya tenga utilidad desde donde inicia, que sería la parte poniente hacia la parte oriente y suroriente”, mencionó.

El proyecto contempla que el municipio colabore directamente en la obtención de cartas de intención de los propietarios de los predios afectados por el trazo de las líneas del drenaje.

Sin embargo, aclaró que la obligatoriedad y el compromiso firme de la compra y pago de los terrenos contemplados en las tres etapas recaen en el propio proyecto federal, no en el municipio.

El objetivo municipal es coordinar la voluntad de los dueños para generar las condiciones de inicio de las obras. La reunión con Conagua de la semana pasada abordó temas clave como la trazabilidad de la ruta, la conectividad y la operación de las líneas, además del tema de Agua Saludable.