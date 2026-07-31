SAT acercará sus servicios a San Pedro, Coahuila; podrán realizar trámites sin salir del municipio

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Torreón
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    SAT acercará sus servicios a San Pedro, Coahuila; podrán realizar trámites sin salir del municipio
    El módulo itinerante del SAT ofrecerá atención gratuita a personas físicas en San Pedro. CORTESÍA

La jornada permitirá gestionar documentos indispensables para empleo, negocios y diversos procedimientos administrativos

SAN PEDRO, COAH.- Quienes necesitan tramitar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), renovar la firma electrónica o solicitar una constancia de situación fiscal tendrán una alternativa sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, pues el próximo 1 de septiembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instalará un módulo itinerante en San Pedro de las Colonias, Coahuila, como parte de una jornada de atención dirigida a personas físicas.

La sede será la Casa de la Cultura, donde personal del SAT brindará atención de 09:00 a 16:00 horas. Durante esa jornada se podrán realizar algunos de los trámites fiscales más solicitados por la ciudadanía, todos de manera gratuita.

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Entre los servicios disponibles se encuentran la inscripción al RFC para personas físicas, la generación y renovación de la e.firma, la actualización de datos en el Registro Federal de Contribuyentes, la emisión de la constancia de situación fiscal y la orientación sobre información fiscal.

La instalación de módulos itinerantes busca acercar los servicios tributarios a municipios donde los contribuyentes normalmente deben desplazarse a otras ciudades para completar estos procedimientos, reduciendo tiempos de traslado y gastos para quienes requieren cumplir con obligaciones fiscales o realizar gestiones relacionadas con empleo, apertura de negocios, créditos o trámites gubernamentales.

Las personas interesadas deberán solicitar previamente información en la Dirección de Planeación, Desarrollo Económico y Turismo, ubicada en el Gimnasio Municipal, donde se orientará sobre los requisitos y el procedimiento para acceder a la atención durante la jornada.

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El SAT recomienda acudir con la documentación correspondiente y llegar con anticipación, debido a que el módulo operará únicamente durante un día y la atención estará enfocada exclusivamente en personas físicas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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