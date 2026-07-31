SAT acercará sus servicios a San Pedro, Coahuila; podrán realizar trámites sin salir del municipio

SAN PEDRO, COAH.- Quienes necesitan tramitar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), renovar la firma electrónica o solicitar una constancia de situación fiscal tendrán una alternativa sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, pues el próximo 1 de septiembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instalará un módulo itinerante en San Pedro de las Colonias, Coahuila, como parte de una jornada de atención dirigida a personas físicas. La sede será la Casa de la Cultura, donde personal del SAT brindará atención de 09:00 a 16:00 horas. Durante esa jornada se podrán realizar algunos de los trámites fiscales más solicitados por la ciudadanía, todos de manera gratuita.

Entre los servicios disponibles se encuentran la inscripción al RFC para personas físicas, la generación y renovación de la e.firma, la actualización de datos en el Registro Federal de Contribuyentes, la emisión de la constancia de situación fiscal y la orientación sobre información fiscal. La instalación de módulos itinerantes busca acercar los servicios tributarios a municipios donde los contribuyentes normalmente deben desplazarse a otras ciudades para completar estos procedimientos, reduciendo tiempos de traslado y gastos para quienes requieren cumplir con obligaciones fiscales o realizar gestiones relacionadas con empleo, apertura de negocios, créditos o trámites gubernamentales. Las personas interesadas deberán solicitar previamente información en la Dirección de Planeación, Desarrollo Económico y Turismo, ubicada en el Gimnasio Municipal, donde se orientará sobre los requisitos y el procedimiento para acceder a la atención durante la jornada.

El SAT recomienda acudir con la documentación correspondiente y llegar con anticipación, debido a que el módulo operará únicamente durante un día y la atención estará enfocada exclusivamente en personas físicas.